Принцесса Евгения засветила на Неделе моды в Париже свой самый роскошный образ: похожее платье надевала Меган Маркл

Появление принцессы Евгении Йоркской на показе мужской одежды Dior во время Парижской недели моды стало неожиданным. Королевская персона сидела в первом ряду в total black образе: платье-карандаше и пальто в стиле смокинга.

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Весь образ был от итальянского бренда Fendi, сообщает Hallo!. Свое платье Евгения совместила с черными туфлями, тоненьким поясом и красной помадой. Это напомнило журналистам Daily Mail образ Меган Маркл на встрече насчет расширения прав и возможностей женщин в 2018 году.

Тогда жена принца Гарри надела черное платье-карандаш с тоненьким поясом и замшевыми каблуками с завязками вокруг голеней.

Образ Евгении был проявлением элегантности и демонстрировал ее склонность к выбору современных и вневременных платьев. Из-за своей утонченности Hello! назвал вид принцессы самым роскошным из всех, которые были раньше.

Вероятно, Евгения неспроста решила посетить показ именно бренда Dior. Принцесса имеет давние отношения с ним, будучи еще в 2019 году на презентации книги Dior Sessions в Лондоне.

Евгения, вероятно, любит одежду длины миди, и это ее особенность, ведь почти всюду можно заметить принцессу в платьях такого типа. Но этим приталенным нарядом она удивила сеть, ведь раньше представительница королевской семьи часто надевала более широкую одежду.

Ранее OBOZ.UA писал, что старший сын принцессы Евгении, Август, невероятно похож на дядю, принца Гарри. Несмотря на то, что представительница королевской семьи не любит публиковать фотографии своих детей в сеть, они все же появились на страницах друзей.

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