Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

В этом сезоне в моду возвращается стрижка боб-каскад, которая была популярна еще в начале 2000-х. Неудивительно, что прическа снова стала популярной, ведь она подходит всем и легко укладывается.

Видео дня

На сайте Vogue рассказали, что трендовая короткая стрижка не только выглядит стильно, но и скрывает асимметричность лица. Многие звезды, такие как певица Келли Роуленд, актриса Меган Фокс, стилистка Даниэль Приано, уже попробовали на себе стильный каскад.

Популярная стрижка предусматривает более короткие волосы сзади, которые плавно удлиняются ближе к лицу. Иногда к ней добавляют челку, которая добавляет объем.

Боб подходит всем, а чтобы выглядеть еще лучше, подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки, нужно обратить внимание на форму лица и подобрать индивидуальный вариант. Стрижка подойдет всем типам волос – тонким, вьющимся или прямым.

Парикмахер актрисы Меган Фокс сделал довольно легкую, непринужденную прическу. Короткий каскад гармонично подчеркивал черты лица звезды.

Певица Келли Роуленд выбрала прическу, которая подчеркнула овал лица и удлинила его. Такой тип каскада зрительно поможет спрятать щечки.

Актриса и певица Селена Гомес выбрала длину до плеч. Благодаря такой прическе ее образ сразу стал более женственным и нежным.

Ранее OBOZ.UA писал о стильной челке, которую вернула в моду актриса Дженниффер Лоуренс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!