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Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

В этом сезоне в моду возвращается стрижка боб-каскад, которая была популярна еще в начале 2000-х. Неудивительно, что прическа снова стала популярной, ведь она подходит всем и легко укладывается.

Видео дня

На сайте Vogue рассказали, что трендовая короткая стрижка не только выглядит стильно, но и скрывает асимметричность лица. Многие звезды, такие как певица Келли Роуленд, актриса Меган Фокс, стилистка Даниэль Приано, уже попробовали на себе стильный каскад.

Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

Популярная стрижка предусматривает более короткие волосы сзади, которые плавно удлиняются ближе к лицу. Иногда к ней добавляют челку, которая добавляет объем.

Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

Боб подходит всем, а чтобы выглядеть еще лучше, подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки, нужно обратить внимание на форму лица и подобрать индивидуальный вариант. Стрижка подойдет всем типам волос – тонким, вьющимся или прямым.

Парикмахер актрисы Меган Фокс сделал довольно легкую, непринужденную прическу. Короткий каскад гармонично подчеркивал черты лица звезды.

Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

Певица Келли Роуленд выбрала прическу, которая подчеркнула овал лица и удлинила его. Такой тип каскада зрительно поможет спрятать щечки.

Прическа с начала 00-х будет трендом в 2025 году: кто из звезд уже попробовал каскадный боб

Актриса и певица Селена Гомес выбрала длину до плеч. Благодаря такой прическе ее образ сразу стал более женственным и нежным.

Прическа

Ранее OBOZ.UA писал о стильной челке, которую вернула в моду актриса Дженниффер Лоуренс.

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