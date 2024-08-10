Прекрасная альтернатива черному: Елена Зеленская показала цвет на все случаи жизни. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась 8 августа с конгрессменами США в Киеве, чтобы рассказать гостям о Всеукраинской программе ментального здоровья. Для деловой встречи супруга президента выбрала белую рубашку и блейзер темно-синего цвета. Оттенок, который также называют "сапфировым", полюбился Зеленской, ведь в последнее время она предпочитает именно его.

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Новыми фотографиями первая леди поделилась в своем официальном Telegram-канале. Свой образ она дополнила фирменной прической, сделав боковой пробор. В качестве аксессуаров украинка добавила серебряный кулон.

В начале августа Зеленская провела видеозвонок, пообщавшись с супругой президента Гватемалы – Лукрессией Пейнадо. Тогда украинская первая леди облеклась в блузу сапфирового оттенка.

Стилисты называют темно-синий великолепной альтернативой черному, к тому же этот цвет никогда не выходит из моды, пишет Instyle. Профессионалы подчеркивают: то, что нельзя совмещать эти два классических оттенка – устаревший миф.

Единственное, что нужно знать, надевая сапфировую одежду – этот цвет универсален и прекрасно смотрится со всем. Звезды уличного стиля со всего мира обожают вневременный цвет и сочетают его с дополнительными и акцентными оттенками от красного и розового до бежевого и черного.

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