Модные эксперты спрогнозировали самый трендовый цвет осени 2024 года: в прошлом году они угадали

Ежегодно ведущие дома моды, известные своей уникальной и трендовой одеждой, задают стилевые тенденции, которыми будут вдохновляться большинство людей. По прогнозам экспертов, наиболее распространенным цветом осеннего сезона станет бордовый.

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Темно-красный оттенок уже неоднократно появлялся на подиумах, что свидетельствует о его неизбежной популярности. Редакторы издания Who What Wear подготовили идеи самых лучших образов с модным оттенком.

Вязаные вещи

За последние несколько сезонов вязаные вещи заняли одни из ведущих позиций в мире моды. Попытайтесь выбрать несколько элементов гардероба этого фасона в бордовом цвете, и вы сможете создавать трендовые образы, не дожидаясь прихода осени.

Кожаный аутфит

Бордовые оттенки кожаной ткани будут иметь непревзойденный вид на любом мероприятии. Основным преимуществом одежды этой окраски есть способность сочетаться со всеми цветами.

Однотонный костюм

Аутфит, в котором будет использован только бордовый цвет, придаст особой изысканности вашему внешнему виду. С некоторыми фасонами одежды удастся придерживаться стиля "оld money".

Бордовое пальто

В течение нескольких последних осенних сезонов любители моды не отказываются от разных фасонов пальто. Верхняя одежда темно-красного оттенка будет особенно уникально выглядеть.

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