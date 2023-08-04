Пора проверить гардероб: пять вещей, которые больше не будут актуальны осенью. Фото

Прежде чем обновить гардероб новыми осенне-зимними трендами, рекомендуется отсортировать одежду, которая стала неактуальной с прошлого сезона. Гламур 2000-х уже не в моде, а именно яркие куртки-пуховики, дутые жилеты и сапоги на шпильке.

Видео дня

В гардеробе каждой девушки, вероятно, есть несколько вещей, которые этой осенью можно считать антитрендами. OBOZREVATEL рассказывает, от какой одежды нужно избавиться.

Кислотные цвета

Весь мир до сих пор сходит с ума от розового цвета в стиле Барби, но по мнению стилистов он будет актуальным только к концу лета. Кислотные оттенки совсем не практичны и успели надоесть, поэтому такую одежду лучше отложить на полку, пока 2000-е снова не вернутся в моду.

На смену им осенью-2023 придут спокойные молочные и бежевые тона. Светлые оттенки выглядят дорого, а богатый стиль "old-money" на пике популярности сейчас.

Сапоги на шпильках

Сапоги на шпильке следует отложить для изысканных образов. Их рекомендуется заменить на сапоги-трубы на массивном каблуке или грубой подошве. На пике популярности в 2023 году будут сапоги в ковбойском стиле.

Джинсы скини

То, что скини-джинсы уже давно не в моде – не новизна, впрочем, некоторые девушки до сих пор пытаются их вписать в свой гардероб. Джинсы "в облепку" имеют множество альтернатив, однако вечной классикой являются прямые модели. Их следует лишь правильно подобрать в соответствии с типом фигуры.

Трикотажные платья

Трикотажное платье удобно носить под тренч или пальто осенью. Впрочем, не стоит выбирать обычную модель, которая похожа на лонгслив, только длинная. В этом году в моде высокие вырезы на макси-юбках, и трикотажные платья – не исключение. Соблазнительный тренд подойдет девушке с любым типом фигуры.

Гламур 2000-х

Стиль Бритни Спирс, находившийся на пике популярности в 2022-м, сейчас стал снова антитрендом. Яркая мода нулевых задержалась недолго, стилисты возвращаются к лаконичным вещам и дают минимализму 90-х новую жизнь. Это кожаные пиджаки, остроносая обувь, кардиганы и сумки-багеты.

Раньше OBOZREVATEL писал, с чем носить длинную юбку, чтобы выглядеть "дорого". Самые яркие идеи – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!