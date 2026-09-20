Подойдет каждой: назван самый элегантный осенний маникюр

Несколько лет назад социальные сети буквально взорвал тренд на "глазурованный" маникюр, главным амбассадором которого стала Хейли Бибер. И вот мода на него возвращается осенью 2026 года, но в новом прочтении – на пике моды оказались ванильные хромированные ногти.

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Как и в глазурованном маникюре, эффект сияния здесь обеспечивается за счет хром-пудры, которую втирают в покрытие. Но в новой версии этот тренд основан не на розово-бежевом, а на молочно-белом цвете. Что такое Vanilla Chrome Nails, как сделать их самостоятельно и каких ошибок следует остерегаться, рассказало издание Myself.

В чем фишка Vanilla Chrome Nails

Для трендового дизайна осени выбирают кремовый оттенок ногтей – часто с легким желтоватым подтоном, что придает маникюру теплый и максимально естественный вид. Такое нежное покрытие подходит абсолютно всем.

Чтобы придать ногтям каплю гламура, для создания такого образа используют перламутрово-хромовую пудру. Ее наносят и распределяют с помощью обычного аппликатора для теней, создавая тот самый переливающийся эффект.

Самое приятное в том, что ванильный хром подходит к любой длине и форме ногтей и может использоваться в качестве повседневного дизайна. В исполнении он тоже радует: тренд легко воссоздать самостоятельно, ведь он не требует сложного нейл-арта. Если же вы не хотите делать гелевое покрытие, в качестве альтернативы можно использовать обычный лак с перламутровым отблеском.

Как повторить этот тренд самостоятельно

Сначала тщательно придайте ногтям форму с помощью пилочки. С ванильным хромом очень красиво смотрится длинная миндалевидная форма, но и на коротких ногтях этот дизайн выглядит очень нежно. Для лучшего сцепления можно слегка отшлифовать ноготь бафом (если наносите гель – это обязательно).

Тщательно очистите поверхность ногтевой пластины и нанесите праймер, если работаете с гелем.

Нанесите базовое покрытие и просушите его.

Возьмите лак кремового цвета (можно с легким желтоватым оттенком). Нанесите его в два слоя и просушите в лампе.

Покройте ногти топом и снова просушите в лампе.

Возьмите хром-пудру и хорошо втрите ее в ноготь. Обратите внимание: это лучше делать сразу после лампы, пока ногти еще теплые.

Кисточкой смахните остатки пудры и нанесите финишный слой топа.

Если вы используете обычные лаки (без лампы), просто нанесите на кремовый перламутровый продукт специальный топ с эффектом сияния.

Хромовое покрытие "рассыпается"? Похоже, вы допустили эту ошибку

Те, кто уже пробовал создавать хром-эффект, нередко сталкивались с разочарованием: вместо мягкого перламутрового сияния на ногтях оказывалась россыпь отдельных блесток. Скорее всего, причина в том, что вы использовали топ с липким слоем (дисперсией). Для хромового эффекта крайне важно выбирать топ без липкого слоя (ищите флакон с надписью No Wipe).

Во время полимеризации лака выделяется влага, которая в некоторых топах оседает на поверхности. Обычно на флакончике указано, оставляет ли топ липкий слой. Но это можно проверить и на ощупь. Если после лампы поверхность остается липкой, у топа есть липкий слой, который нужно удалять клинером. Если же поверхность сразу сухая и зеркально-блестящая – липкого слоя нет, и такой топ идеально подойдет для нанесения хром-пудры.

Также следите за тем, чтобы не брать слишком много самой пудры. Излишек тоже помешает созданию желаемого эффекта.

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