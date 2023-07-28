Подходят для любой фигуры: 5 моделей джинсов, которые визуально сделают вас более высокими и стройными

Джинсы-бананы, карго, кюлоты, с заниженной талией – это те модели, которые часто можно увидеть на streetstyle-звездах в 2023 году. Но стоит ли вдохновляться их примерами и носить нечто подобное?

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Да, если вас больше интересуют модные тенденции, чем то, как вещи сидят на фигуре. Нет, если хотите визуально сбалансировать силуэт и сделать ноги длиннее. О том, на какие штаны из денима стоит обратить внимание – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джинсы mom

Это прямые джинсы свободного кроя с высокой посадкой и акцентом на линии бедер. Они могут гармонично вписаться в любой гардероб: от элегантного до спортивного. Mom не сковывают движения, корректируют силуэт и слегка маскируют живот. Также – делают ноги немного длиннее, а усилить этот эффект поможет обувь на не слишком высоком каблуке.

2. Джинсы high waist

Это модели на высокой посадке. Желательно выбирать те, что не со слишком широкими штанинами (mom (о которых мы упомянули выше), skinny или straight). High waist делают акцент на талии и визуально добавляют несколько сантиметров к росту. Советуем их носить с укороченным верхом. Например, с кроп-топами, укороченными пиджаками, свитерами или футболками.

3. Темная цветовая палитра

Это еще один секрет, который помогает сделать ноги "длиннее" и "стройнее". Отдавайте предпочтение темно-синим, серым и черным моделям без принтов, разрезов, отбеленного эффекта и рваных декоративных элементов. Их легко вписать в любой аутфит: от топов и блуз до oversize-пиджаков и свитеров.

4. Джинсы skinny

Эта модель снова в трендах. Ее можно стилизовать объемными вещами: рубашками свободного кроя, пиджаками или свитерами-oversize. А вместо босоножек и туфель-лодочек отдавайте предпочтение кожаным Мэри Джейн, лоферам или оксфордам. Так ваши образы будут актуальными.

5. Джинсы straight

При выборе прямых джинсов учитывайте все вышеперечисленные правила: высокая посадка, отсутствие пестрых принтов, декора и глубоких разрезов. С моделью straight вы с легкостью сможете создать образ в духе Джейн Биркин: дополните аутфит футболкой свободного кроя или белой рубашкой и наденьте массивные украшения. Готово!

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