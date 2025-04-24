На первый неопытный взгляд может показаться, что Украина – страна дизайна во всех сферах. Не берусь судить о тех областях, с которыми не знакома, но могу поговорить на понятную и известную мне – на собственном опыте – тему моды в Украине. Теорию, как создать линию одежды, обычно знают вроде все, особенно в момент прочтения информации.

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Как это часто происходит? Почитали, пошли на курсы, максимум на 3-4 месяца, а дальше все понятно: наняли технического дизайнера, как рабочую лошадь, конструктора и закройщика, организовали мастерскую по пошиву из подержанного оборудования для старта, которого полно на рынке. Идеи? Да полно! Все в айфоне, как на ладони. Поехали! Прекрасный стартап – деньги от инвесторов, родителей, друзей – как придется.

И надо сказать, что это еще не самый простой вариант создания "дизайнерского бренда" с претензией на творчество.

Есть и проще: картинки из "Пинтереста" отправляем на соответствующее производство, найденное тоже в интернете, покупаем все необходимое (ткани, фурнитуру, упаковку и т.п.) также онлайн. Подключаем соцсети, занимаемся контентом. Все! Бренд готов, даже офис и мастерская не нужны, только хороший (кому как!) контент!

И зарабатываем, и изысканно пишем о нишевом бренде.

Если нужно, то и философию пропишем. ДНК бренда придумаем за утренней чашкой кофе, пролистывая страницы Instagram, что шуршат своей "пустотой".

Теперь законный вопрос: что это на самом деле?

– Это просто одежда, для производства которой вы использовали чужие идеи, когда почему-то в одно прекрасное утро решили стать дизайнером или владельцем дизайнерского бренда в полной уверенности, что все делают именно так и этих усилий вполне достаточно. Возможно, кому-то достаточно, и даже возможно, что при создании первой коллекции вас догонит эйфория от новой формы деятельности! Друзья и родители будут хлопать и хвалить, а ближний круг даже купит в поддержку пару изделий!

Но!

Теперь следующий вопрос: а что будет во второй, третьей, двадцатой коллекции? Каков ваш стиль? Узнаваемость почерка бренда – в чем она и есть ли она? И бренд ли это вообще?

– Как создать так называемую ДНК бренда? Что это на самом деле? Можно ли его создать, не тратя внутренней энергии и не имея полноценного профессионального образования? Насмотренности? Выношенных и выстраданных образов? Споров и ошибок в крое и выборе ткани?

Можно ли создать бренд, не имея единомышленников и команды, которая не разбежится, если у вас вдруг не окажется денег на зарплату в "плохой" месяц? И еще миллион вопросов я могу задать по этому поводу. Главные из них звучат так: готовы ли вы все это двигать, несмотря ни на что? Питать дело своей энергией постоянно, заниматься профессией круглосуточно? Да, именно так – внутри процесса – живет дизайнер, и порой дело не во вдохновении (не верьте глупым текстам о море и розах в Instagram), а в железобетонном желании вступить на этот путь творчества и сделать его (это творчество) образом жизни.

Основное в нашей профессии – процесс, а не светские хроники и портреты с ножницами в журнале. И если действительно без этого дела жизнь для вас не в радость, если вы вообще не рассматриваете альтернативу – дерзайте! Если же выбираете между разными вариантами и пытаетесь вычислить, насколько это выгодно и что вы заработаете уже в первом и втором сезонах, что скажут маркетологи, а затем изучаете подиумы мира в поисках чужих идей, выбирая соответствующий фасон и цвет, то вам не туда, сорри…

Прежде чем прийти в эту сферу, нужно понять, что настоящая мода – это не о хайпе, не о заметных логотипах и не о приглашениях на показы. Настоящий фешен-дизайн – это ответственность, это торжество идеи, это уникальность и качество. Если в приоритете лайки, а не смыслы – это не мода. Дизайнеры, имеющие свое авторское высказывание, а не умение воспроизвести чужую идею, всегда будут в меньшинстве. И это нормально.