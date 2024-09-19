От вишневой до сахарной глазури: идеи маникюра, которые понравятся каждой. Фото

Осень уже понемногу напоминает о себе не только на календаре, но и прохладным ветром по утрам или дождливыми вечерами. А значит, пришло время задуматься о сезонном маникюре – какой будет в тренде этого сезона?

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Как сообщает сайт Who What Wear, этой осенью будут в моде цвета от темного вишневого до светлого оттенка сахарной глазури. Предлагаем ознакомиться со всеми осенними трендами ногтей, которые вам понадобятся в 2024 году, и приготовиться к записи на маникюр.

Цвет вишневой колья

Сочетание красного и коричневого оттенков создает ухоженный вид ногтей, придающий осеннему настроению. Насыщенный цвет, переливающийся блеском на ногтях – отличный выбор для пасмурной осенней погоды.

Коричневый

Это вневременный оттенок для маникюра, всегда в трендах осенью. Независимо от того, выберите ли вы насыщенный цвет какао или молочный шоколад, этот цвет всегда будет выглядеть шикарно, особенно на коротких ногтях.

Сахарная глазурь

Эта тенденция является продолжением хромированных ногтей, которые были популярны в прошлом году. Осенью на ноготках часто будут встречаться дальнейшие эксперименты с хромированными ногтями, но в виде эффекта "сахарной глазури". Чтобы достичь такого эффекта, нужно соединить один слой прозрачного сахарного лака нежно-розового цвета и покрыть хромированной пудрой.

Французский маникюр

Французский маникюр – еще один вневременный образ, модный в любое время года. И осень 2024 года не стала исключением. На этот раз в тренды возвращается еще более тонкий френч с прозрачным белым лаком на кончиках пальцев, что обеспечивает более мягкий результат. Заручитесь кистью для нейл-арта, чтобы каждый раз получать точные тонкие линии.

Цвет металлик

Возврат к цвету металлик станет одним из трендов этой осенью. Серебристый, коричневый и бронзовый – это отличные способы подхватить тренд и соединить маникюр с осенним гардеробом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маникюре, который этой осенью будут делать все: он будет идеально выглядеть на коротких ноготках.

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