От сдержанной элегантности до капель хрома: главные тренды маникюра на осень 2025

Осень – пора выраженных текстур. Сухая листва, уютные теплые свитера крупной вязки, пушистые носки, узловатые тыквы на Хэллоуин – все это окружает нас осенью. Логично, что текстуры появляются и в бьюти-трендах, в частности в маникюре.

Какие именно текстуры будут популярными в нейл-дизайне, решило выяснить издание Allure. Оно пообщалось с экспертами, которые отметили, что в следующие несколько месяцев мы продолжим наблюдать тенденцию к более текстурированному, объемному хромированному маникюру с оттенками драгоценных камней и гелем "кошачий глаз". Более сумасшедшие акценты, яркие цвета и футуристические образы – все это будет в моде. Далее поговорим о конкретных трендах.

Смешанные металлы

Смешивание золота и серебра в своем луке долгое время считалось модным табу. Только не этой осенью. Сочетание серебристых, золотистых, медных и стальных текстур выглядит потрясающе и именно сейчас время экспериментировать с такими миксами. Причем правильного способа сочетать металлы не существует. Можно сделать что-то довольно минималистичное с отдельными вкраплениями, например несколькими серебряными и золотыми звездами, а можно создать барочный образ с богатой отделкой, добавив к объемным металлическим элементам еще и стразы.

Кристаллы

Кстати, о стразах – их тоже этой осенью в маникюре будет много. И как украшение более сложных дизайнов, и как самостоятельный тренд. Если вы не любите излишество, но хотите оставаться в модном мейнстриме, просто украсьте свои ногти несколькими маленькими камнями. Если же вам хочется чего-то выразительного, не стесняйтесь приклеивать на ногти действительно большие искусственные камни. Главное не размер, главное – блеск.

Маникюр-аура

Мягкие переливы цвета воссоздать самостоятельно довольно непросто – придется обращаться в салон. Чтобы нарисовать на ногтях эффект ауры понадобится не просто несколько лаков. Здесь не обойтись без аэрографа, который распыляет один цвет поверх другого для плавного перехода между ними. Впрочем, на некоторых маркетплейсах уже продаются пленки, которые помогут создать нужный образ. Не ограничивайтесь только матовыми цветами, сочетайте их с шиммерными лаками, чтобы создать дополнительный объем.

Анималистические принты

Пока в одежде леопардовый рисунок немножко отошел от трендов, в маникюре он набирает популярность. И не только он. Любые анималистические принты сейчас в моде. Это может быть и леопард, и питон, и зебра, и черепаха. Особенно актуальным является френч с таким эффектом. Покройте ноготь нюдовым лаком, а кончик сделайте хищным и ярким.

Нюд с нюдом

Простой нюд – это не очень интересно. В будущем сезоне мастера нейл-арта рекомендуются смешивать несколько оттенков бежевых или розовых лаков, создавая нежные и сдержанные рисунки. Или интересные абстрактные принты из пятен и линий. Пусть ваш нейл-образ будет интересно рассматривать вблизи.

