Какие платья будут модными в 2025 году: от легкого полупрозрачного до динамического с бахромой

В последние годы тренды не покидали минималистичные дизайны платьев: чем меньше декора/узоров и чем проще крой, тем более удачным считался выбор. В 2025-м, похоже, кутюрье и модным инфлюенсерам надоело это. Теперь они возвращают славу креативным нарядам, которые, в отличие от базовых, способны сделать стиль неповторимым, заметным.

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Итак, какие фасоны платьев следует добавить в гардероб? Узнайте в материале OBOZ.UA. Они сразу займут место в вашем сердце.

1. Ассиметричное

Неважно, из какого материала сшито платье (из экокожи, шифона, шелка, денима и т.п.). Любой вариант будет выглядеть эффектно, если подол асимметричный. Завершите лук акцентными аксессуарами: очками (Wayfarer, Dragonfly, Panto или, например, Cat Eye), сумкой с неординарной формой, массивными серьгами, ярким браслетом или платком на шее.

2. С воротником халтер

В моду снова вернулась эстетика нулевых! Даже если вы не слышали о "халтере" (об "американской пройме"), точно видели его в изделиях. Это – тип воротника, который завязывается или застегивается на шее, оставляя спину и плечи обнаженными. Платье с таким вырезом делает образ элегантным и игривым. Его можно носить как самостоятельно, так и в сочетании с oversize-пиджаками или фантазийными блузами из полупрозрачной ткани.

3. С драпировкой

Этот элемент дизайна придает платью живой и динамичный вид. Он способен визуально корректировать фигуру, повторяя изгибы тела или "дорисовывая" новые контуры. А еще – напоминает о греческих богинях и о вырезанных мраморных статуях... Так много романтики есть в драпировке! Носите этот фасон вместе с элегантными туфлями-лодочками, ботфортами или с босоножками kitten heels.

4. Украшенное бахромой

Если в вашем гардеробе нет такого наряда, то можете схитрить: возьмите платье в бельевом стиле или любое другое базовое, и декорируйте его. Бахрому выбирайте, какую захотите (или ту, на которую осмелитесь). Например, классическую (длинные хлопчатобумажные нити, часто с завитками), металлическую (со стразами или изготовленную из металлических нитей), из перьев, из экокожи или замшевую.

5. Из полупрозрачной ткани

Легкая текстура органзы, батиста, жоржета, гипюра или шифона придает платьям изящество и загадочность. Их можно стилизовать по-разному. Первый вариант: носите изделие поверх белья в телесном или контрастном цвете (как правило, модницы выбирают топ бандо и трусики брифы). Второй вариант (более сдержанный): создайте многослойный лук, где низ – атласное/шелковое платье, а верх – полупрозрачное.

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