От джинсов до небесно-голубого жакета: самые стильные образы Елены Зеленской, которые она показала в декабре. Фото

На каждом публичном мероприятии или официальном событии первая леди Украины Елена Зеленская демонстрирует свой непревзойденный стиль. Общественная деятельница удачно сочетает сдержанность и современные тенденции, который не оставляют ее образы без внимания.

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Жена президента Украины Владимира Зеленского не боится экспериментировать с цветами или фасонами одежды и не отстает от трендов индустрии моды. OBOZ.UA решил собрать самые стильные образы первой леди, которые она показала в декабре.

На Европейском саммите международной коалиции школьного питания Елена Зеленская появилась в стильном монохромном луке. Она предпочла деловой костюм трендового баклажанового оттенка, который соединила с платком с абстрактным принтом, что виднелся из пиджака. Первая леди дополнила образ массивными золотыми серьгами, а макияж сделала в нюдовых оттенках.

Для общения с журналисткой самого большого женского журнала в Нидерландах Libelle общественная деятельница выбрала элегантный аутфит, где скомбинировала контрастные цвета. Зеленская оделась в бежевый костюм, который соединила с рубашкой кофейного оттенка. Интересным элементом стал атласный баклажановый платок, который, несмотря на то, что выделялся из основной гаммы, придал луку уникальности.

Во время деловой встречи в рамках Саммита первых леди и джентльменов общественная деятельница предстала перед представителями иностранных государств в более ярком образе. Елена Зеленская выбрала для себя классический пиджак небесно-голубого оттенка, который скомбинировала с белой рубашкой. Она дополнила лук символической брошью, что повторяет форму карты Украины.

В довольно нетипичном для себя аутфите первая леди встретилась с самыми молодыми подопечными общественной организации "Відчуй", которая занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Зеленская показалась в темных объемных джинсах и ярко-красном свитере.

На встрече с участниками общественной организации "Берегині з Ірпеня", специализирующейся на плетении маскировочных сеток для защитников, супруга президента Украины продемонстрировала, что образ, созданный из вещей серых оттенков, не обязательно должен быть скучным. Первая леди скомбинировала темные оверсайз джинсы с объемным свитером, который дополнила белой рубашкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стилистка дала оценку гардеробу Елены Зеленской.

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