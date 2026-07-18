От денима до украшений: главные тренды маникюра на лето 2026 года

Лето принесло сразу несколько заметных трендов в маникюре – от джинсовых оттенков и яркого оранжевого до 3D-декора, кристаллов и эффекта ауры. В этом сезоне ногти могут стать настоящим полотном для экспериментов: как для тех, кто любит сдержанный стиль, так и для поклонниц максимализма.

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Летняя мода всегда тяготеет к более ярким цветам, легким сочетаниям и смелым деталям. Это касается не только одежды, но и бьюти-трендов. Летний маникюр может быть как лаконичным, так и очень выразительным – в зависимости от настроения, стиля и желания экспериментировать.

Джинсовый маникюр

Его идея заключается в том, чтобы передать на ногтях цвета и фактуру джинсовой ткани. Оттенки могут быть разными: от темного денима до приглушённых синих тонов. Как и с джинсами, здесь важно выбрать именно тот вариант, который подходит к вашему стилю. Тенденцию уже поддержали крупные бьюти-бренды.

Маникюр с кристаллами и украшениями

Маникюр с кристаллами стал одним из фаворитов среди знаменитостей. Его уже выбирали Кайли Дженнер и Сабрина Карпентер.

Кайли Дженнер, в частности, делала цветочный дизайн с украшениями для Coachella. Летом же среди актуальных вариантов – не только цветы, но и мелкие мотивы в виде созвездий, фруктов и других декоративных деталей.

Такой маникюр хорошо подойдет тем, кто хочет придать образу праздничности или сделать ногти главным акцентом.

Маникюр Aperol Spritz

Мало что так ассоциируется с летом, как охлажденный Aperol Spritz. В 2026 году его яркие оранжевые оттенки переходят и в маникюр.

Aperol Spritz nails могут иметь различное исполнение: от глянцевого покрытия до более объемного, "пузырькового" дизайна. Также этот тренд хорошо сочетается с омбре, когда оранжевые тона плавно переходят друг в друга. Это один из самых солнечных и заметных вариантов для летнего маникюра.

Aura nails

Aura nails можно описать как маникюр с мягким сиянием и плавными переходами цветов. По эффекту он напоминает северное сияние, только перенесенное на ногти.

Главная особенность этого тренда – сочетание нескольких оттенков, создающих градиентный эффект. Часто используют более трёх цветов, чтобы маникюр выглядел глубже и выразительнее.

Летом маникюр aura nails может быть самым разным: от ярких мотивов в стиле лавовой лампы до космических или западных оттенков.

3D-элементы

Еще один заметный тренд лета 2026 года – объемный маникюр с 3D-деталями. Это вариант для тех, кто любит более смелые бьюти-решения и не боится выразительного декора.

Среди популярных элементов – миниатюрные жемчужины, искусственные пирсинги, объемные цветочные мотивы и другие декоративные детали. Такой маникюр больше похож на маленький арт-объект, чем просто на покрытие ногтей. 3D-дизайн лучше всего подойдет тем, кто хочет сделать маникюр главной деталью летнего образа.

OBOZ.UA писал о преимуществах популярного бразильского маникюра.

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