Освежат ваш образ: 4 удачных летних стрижки

Лето – это именно тот сезон, когда мы экспериментируем с образами особенно охотно. Когда, как не в жару, хочется рискнуть и обрезать волосы, сделав эффектную стрижку.

Видео дня

Именно поэтому издание RollingOut решило обратить внимание на четыре варианта причесок, которые не только улучшат терморегуляцию вашего тела, но и изрядно освежат образ. От классического боба до дерзкой пикси – самые желанные летние стрижки не требуют значительных усилий по укладке и дарят неожиданный прилив уверенности в себе.

Боб

Классический боб длиной до подбородка остается идеальным универсальным выбором для любого типа внешности. Он достаточно короткий, чтобы вашу шею мог приятно обдувать летний ветерок, и достаточно длинный для экспериментов с укладкой. Выпрямите пряди утюжком и получите элегантный и даже строгий образ. Воспользуйтесь спреем с морской солью, чтобы создать легкие "пляжные" волны в своей шевелюре.

Добавьте к стрижке эффектную челку и получите более молодой и дерзкий вид. Этот прием позволяет ощутимо менять стиль без кардинального изменения длины.

Пикси

Стрижка пикси воплощает беззаботное настроение лета благодаря своей легкости и естественности. Сложные слои и рваная текстура облегчат даже густые и плотные волосы. Женственный и одновременно дерзкий характер этой стрижки делает ее идеальным выбором для тех, кто готов к смелым изменениям.

Чтобы контролировать распушивание волос, которое может возникать из-за влажного воздуха, воспользуйтесь воском. Он обеспечит нужные фиксацию и контроль, не утяжеляя легкие короткие пряди. Однако старайтесь использовать стайлинг умеренно, ведь пикси должна сохранять естественную подвижность, чтобы выглядеть действительно хорошо.

Бикси

Стрижка бикси – это нечто среднее между пикси и бобом. Этот игривый гибрид требует постоянного ухода с помощью регулярного подравнивания, ведь, отрастая, он может терять тщательно созданную форму. Впрочем, основное внимание все же нужно сосредотачивать на естественной текстуре волос – сохранять и подчеркивать именно ее.

Кремы, разглаживающие пушистость, и легкие масла помогают держать пряди под контролем. А спреи для текстуры помогут создать объем без утяжеления, которое могло бы испортить игривый характер этой стрижки.

Удлиненное каре

Этот вариант стрижки дает тем, кто не склонен к радикальным экспериментам, возможность укоротить волосы без экстремальных последствий. Универсальная длина позволяет использовать разные варианты укладки – от гладких прямых волос до упругих завитков на кончиках. Такая длина хорошо защищает шею от солнца и при этом остается достаточно короткой, чтобы быстро высохнуть после купания на пляже.

Не пренебрегайте аксессуарами, укладывая удлиненное каре. Классические повязки обеспечивают практичный уход за волосами, добавляя винтажный шарм. Невидимые заколки с мерцающими камнями создают элегантный вечерний образ, подходящий для ужина на открытом воздухе. А изменение текстуры прядей позволяет радикально менять характер образа – от строгого с выпрямленными острыми кончиками до дерзкого со свободной растрепанной укладкой волнами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие прически помогут придать тонким волосам объем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.