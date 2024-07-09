Одна вещь на все случаи жизни. Стилистка поделилась простым правилом, как создать идеальный гардероб

Для того чтобы иметь достаточное количество луков на все случаи жизни, не обязательно обладать большим гардеробом. Украинская стилистка Юлико рассказала, что главным секретом разнообразного стиля является одно простое правило: новая вещь, которую вы планируете купить, должна подходить минимум под 5 различных образов.

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По словам эксперта, идеальной можно считать обнову, которая будет иметь уместный вид как на работе, так и во время отдыха. Лайфхаком создания функционального гардероба звездная стилистка поделилась в своем Instagram, подобрав несколько стильных образов.

Акцентный элемент

Верхняя одежда может стать универсальной вещью на все случаи жизни. Экспертка советует выбирать цветные пиджаки, которые, при правильном сочетании, будут иметь деловой или непринужденный вид.

Комбинирование яркого жакета с пастельным, сдержанным платьем будет как никогда уместным для работы. В то же время, акцентный элемент гардероба придаст уникальности луку для встречи с друзьями в стилизации со свободной юбкой или джинсами.

Базовый верх

Юлико рассказала, что наиболее универсальной одеждой есть вещи базовых оттенков. Выбирая новый наряд, отдавайте предпочтение сочетанию белого и черного цветов. Независимо от того, приобретаете ли вы топ без рукавов или теплый свитер, сосредотачивайтесь на пастельных тонах.

Стилистка отмечает, что в соответствии с тем, какой низ и аксессуары вы выберете, получится создать образ для работы, шопинга или вечерней прогулки с друзьями.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка назвала необычные цветовые сочетания, которые придадут вашему образу непревзойденный вид.

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