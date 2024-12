Эти пять вещей должны быть в гардеробе: стилистка назвала самые горячие зимние тренды

Тренды – это не всегда новое слово в мире моды, быстро теряющее актуальность. Некоторые базовые вещи можно также назвать трендовыми, ведь они становятся основой стильных образов каждый год. В частности, и зимних луков, отличающихся многослойностью.

Видео дня

Стилистка поделилась с Who what were рекомендациями вещей, которые обязательно должны быть у каждой модницы. Некоторые кофточки и брюки являются основой всего гардероба, поскольку их можно комбинировать с любой одеждой. Есть пять базовых вещей для зимы, которые выглядят стильно и дополнят любые образы.

Шерстяное пальто

Шерстяное пальто является одним из самых универсальных вариантов верхней одежды. Оно согреет в прохладные дни и роскошно выглядит. Вариаций множество – от приталенных, более классических фасонов до оверсайза.

Трикотаж

Вещи из трикотажа практичны и удобны, а также мягкие и приятные на ощупь. Бонусом является то, что они прослужат долго и неприхотливы в уходе. Вариантов кофточек из этого материала много – кардиган, водолазка, свитера и костюмы.

Темный деним

Джинсы из темного денима особенно практичны зимой, когда мокрый снег может оставить неряшливые пятна на одежде. К тому же темно-синий оттенок легко сочетать с разными цветами.

Сапоги

Зимой сапоги нужно выбирать тщательно, чтобы они были удобными, стильными и качественными. На самом деле, обувь является очень важным элементом в образе, ведь она может либо довершить общую картинку, либо испортить. Следует обратить внимание на ботфорты, которые согреют в холодную погоду и отлично сочетаются с брюками и платьями.

Классические штаны

Классические брюки представляют собой отличную альтернативу джинсам, когда нужно создать элегантный и формальный аутфит. Они отлично сочетаются с блузками, свитерами и другой верхней одеждой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как создать универсальный гардероб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!