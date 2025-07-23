Новый яркий цвет стал летним трендом: как его стилизовать

После популярности бордового зимой, дизайнеры выбрали более яркого "родственника" — красный во всей его томатной палитре. На показах Louis Vuitton, Bottega Veneta, Ferragamo и других брендов этот цвет появлялся в виде total-луков, аксессуаров и даже кожаных образов.

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Эксперт по моде WhoWhatWear Хлоя Галлахер отмечает, что красный добавляет "дозы дофамина" в любой гардероб. И даже если вы фанатка нейтральных цветов, лето — именно тот сезон, когда можно рискнуть. А чтобы сделать это без стресса, ниже — лучшие стилистические формулы с красным.

Красная рубашка + белая юбка миди

Ищете стильный, но легкий в исполнении повседневный образ? Добавьте в свою базу красную рубашку. Ее можно носить открытой поверх топа, заправить в юбку или завязать узлом — универсальность зашкаливает. Белая юбка добавляет образу свежести, а контраст цветов мгновенно привлекает внимание.

Красное однотонное платье + минималистичные аксессуары

Если хочется выглядеть эффектно, но без лишнего пафоса — платье красного цвета в сочетании с простыми аксессуарами именно для вас. Выберите обувь и сумку в нейтральном оттенке или повторите один из цветов вашего образа. Так образ будет выглядеть целостно и дорого, не теряя летней легкости.

Красный трикотаж + шорты

Прохладные вечера — не повод отказываться от тренда. Красный свитер или топ идеально сочетается с джинсовыми или льняными шортами. Это простой, но продуманный способ добавить цвета в свой летний гардероб, оставаясь в комфорте.

Красный топ + синие джинсы

Для более расслабленного и повседневного образа сочетайте красный топ — футболку или майку — со своими любимыми джинсами. Такой вариант особенно хорошо работает в городе, на прогулке или даже во время поездок. Идеальный выбор для тех, кто только начинает "дружбу" с красным.

Красное платье с принтом + кроссовки

Платье с узором — отличный вариант для тех, кто не готов к яркому однотонному total-look. Принт смягчает эффект красного и делает образ более легким. Добавьте к нему простые кроссовки — и получите удобное и стильное решение на каждый день.

Красная верхняя одежда + белые брюки

Даже в прохладные дни красный остается в фокусе. Легкая куртка или пальто в ярком оттенке прекрасно сочетается с белыми брюками из льна или хлопка. Такой образ подходит не только для лета, но и для первых осенних дней, когда еще хочется яркости.

Красный — не только о смелости, но и об универсальности. В правильном сочетании он может выглядеть как сдержанно, так и эффектно. Попробуйте хотя бы один из приведенных образов этим летом — и убедитесь сами.

OBOZ.UA предлагает узнать о модных летних принтах этого сезона.

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