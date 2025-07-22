Будьте яркими: какие принты в тренде этим летом

Лето ознаменовалось отходом от минимализма и возвращением к модной индивидуальности. В этом сезоне в тренде не только яркие цвета, кисти или аксессуары — принты снова в центре внимания.

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Дизайнеры и стилисты сделали ставку на выразительность и ностальгию, переосмысливая классические узоры в современном ключе. В моду возвращаются хорошо знакомые клетка, горошек, зигзаги и геометрия, но на этот раз — более смелые, игривые и личные.

Нет единого принта, который будет доминировать в этом сезоне — вместо этого мы видим разнообразие стилей и вдохновений. Как отмечает Who What Wear, принты стали ключевым способом заявить о себе через одежду.

Яркие геометрические принты

Этим летом на пике популярности – смелые и выразительные геометрические узоры. Они добавляют образу динамичности и современности, позволяя экспериментировать с цветами и формами.

Горошек

Классический горошек снова возвращается в моду, но уже в новом прочтении. Он может быть как микроскопическим, так и чрезвычайно крупным, добавляя образу игривости и элегантности одновременно.

Принты на шарфах

Шарфы с яркими и оригинальными принтами становятся важным аксессуаром, который может дополнить любой образ, придавая ему особый шарм и утонченность.

Красочные полоски

Полоски, как горизонтальные, так и вертикальные, в этом сезоне представлены в самых разнообразных цветах и вариациях. Они создают динамичный эффект и визуально корректируют силуэт.

Клетка

Знакомая клетка в этом сезоне также в тренде. Она может быть представлена как в мелких и сдержанных вариациях, так и в крупных, контрастных узорах, добавляя образу строгости или, наоборот, непринужденности.

Клетчатый принт

Клетчатые узоры приобретают особую актуальность этим летом. Они предлагают широкое поле для экспериментов со стилем, позволяя создавать как классические, так и более авангардные образы.

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