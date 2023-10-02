Новый вид соблазна: назван самый сексуальный тренд весны-лета 2024 года

Говоря о сексуальности в одежде, в голову приходят глубокое декольте, кружево, кожа, тонкие бретельки и разрезы на бедрах. Однако нынешние коллекции модных домов сезона весна-лето 2024 представят новый взгляд на искушение.

То ли дизайнеры вдохновлялись фильмами Тарантино и его неравнодушием к ногам, впрочем, на тротуарах Нью-Йорка и Лондона прослеживается акцент на стопах. Издание Vogue рассказало о новом фетише мира моды – открытых пальцах ножек. Такие знаменитости, как Кайли Дженнер, уже успели стилизировать его в своих луrах.

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Мода не один сезон страдала от массивной, так называемой "безобразной" обуви. На смену тренду – легендарным кроссовкам от Balenciaga и другим "ugly sneakers", пришло что-то новое, интересное, и буквально обнаженное. "Нога – это эротическая часть тела, а обувь – сексуальный аксессуар", – говорит подолог Уильям Росси. По его словам, привлекательность ног веками влияла на представителей культур мира. 10 миллионов посетителей фотогалереи женских ног Wikifeet, которые ежемесячно заходят на сайт, точно будут согласны с утверждением Росси.

Модные создатели, как, например, Elena Velez, Wesley Harriott, Burberry, Aaron Esh и Natasha Zinko, стали популяризаторами нового "ножного" тренда. В весенне-летних коллекциях 2024 года можно увидеть широкий выбор открытой обуви на каблуке: туфли с открытыми носками, босоножки, шлепанцы, носки с открытыми пальцами. Ларс Бирресен Петерсен, любитель обуви и фетишист, утверждает, что к этой обнаженной части тела относились отрицательно в течение многих лет. "Часто, когда люди видели обнаженные пальцы на ногах, они удивлялись и даже брезговали. Однако мы привыкли обнажать свои тела. Пришло время для ног", – добавляет он.

Именно поэтому бренды Crocs и Birkenstock пользуются такой популярностью. Дизайны создаются в соответствии с инстинктами и потребностями людей. Зигмунд Фрейд, скорее всего, связал бы тренд на обнаженные пальцы с какой-то детской травмой. Впрочем, сейчас подобная обувь выполняет важную функцию: дарит прогрессивность и чувство свободы.

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