Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила
Стиль – это не только о модных вещах и трендах, но и о понимании, как работает цветовая гамма. Есть несколько правил, которые не стоит нарушать, чтобы наряд выглядел целостно и красиво.
На помощь модницам, еще не умеющим комбинировать оттенки, придет классическая цветовая палитра. Her Style Code рассказали, как ею пользоваться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Холодные и теплые оттенки
Стилисты не советуют использовать в одном образе насыщенные вещи холодных и тёплых оттенков. К примеру, красная юбка и голубая рубашка – это неудачное сочетание цветов. Определиться с тем, какие оттенки подходят именно вам, помогут знания о цветотипе людей. Об этом – читайте по ссылке.
Насыщенные цвета одного оттенка
Если образ состоит из одежды только холодных оттенков, важно следить за их интенсивностью. Глубокий синий и изумрудный, хоть и относятся к холодной гамме, выглядят слишком мрачно. Это же можно сказать о сочетании, например, розового и желтого цветов.
Соответствие оттенков
Мало кого это удивит, но стоит помнить, что один и тот же цвет может иметь несколько оттенков. Если сумку теплого красного цвета соединить с обувью более темного оттенка, образ будет провальным.
Предлагаем ознакомиться с короткой "шпаргалкой", какие цвета не стоит комбинировать:
Коричневый с черным и серым;
Темно-синий с черным;
Зеленый с оранжевым и красным;
Фиолетовый с желтым;
Красный с оранжевым, розовым и фиолетовым.
Ранее OBOZREVATEL писал о модных цветовых сочетаниях на осень 2023 года. Попробуйте "дорогую" комбинацию в стиле эстетики Old Money.
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