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Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
240
Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Стиль – это не только о модных вещах и трендах, но и о понимании, как работает цветовая гамма. Есть несколько правил, которые не стоит нарушать, чтобы наряд выглядел целостно и красиво.

Видео дня

На помощь модницам, еще не умеющим комбинировать оттенки, придет классическая цветовая палитра. Her Style Code рассказали, как ею пользоваться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Холодные и теплые оттенки

Стилисты не советуют использовать в одном образе насыщенные вещи холодных и тёплых оттенков. К примеру, красная юбка и голубая рубашка – это неудачное сочетание цветов. Определиться с тем, какие оттенки подходят именно вам, помогут знания о цветотипе людей. Об этом – читайте по ссылке.

Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Насыщенные цвета одного оттенка

Если образ состоит из одежды только холодных оттенков, важно следить за их интенсивностью. Глубокий синий и изумрудный, хоть и относятся к холодной гамме, выглядят слишком мрачно. Это же можно сказать о сочетании, например, розового и желтого цветов.

Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Соответствие оттенков

Мало кого это удивит, но стоит помнить, что один и тот же цвет может иметь несколько оттенков. Если сумку теплого красного цвета соединить с обувью более темного оттенка, образ будет провальным.

Никогда их не смешивайте! Какие цвета не следует совмещать в одежде: основные схемы и правила

Предлагаем ознакомиться с короткой "шпаргалкой", какие цвета не стоит комбинировать:

Коричневый с черным и серым;

Темно-синий с черным;

Зеленый с оранжевым и красным;

Фиолетовый с желтым;

Красный с оранжевым, розовым и фиолетовым.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных цветовых сочетаниях на осень 2023 года. Попробуйте "дорогую" комбинацию в стиле эстетики Old Money.

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