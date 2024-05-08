Никогда их не носите! 10 устаревших образов джинсов, давно вышедших из моды

Джинсы – это must-have в гардеробе каждого человека, однако не все их фасоны актуальны, а некоторые образы хоть и выглядят вполне нормальными, но не всегда совместимы со стилем настоящего. Безусловно, они могут быть удобными, практичными и подходить для любого жизненного случая, но стоит внимательно подбирать свой образ, ведь даже из антитренда можно создать головокружительный наряд или наоборот.

Мир моды изменчив, и то, что было тенденцией несколько лет назад, сейчас может выглядеть устаревшим. Поэтому стилистка Инна Гриненко поделилась в Instagram, какие образы и фасоны джинсов следует избегать из-за их неактуальности.

Среди них оказались и широкие штаны-"парашюты", и джинсы-скини, которые называют антитрендом уже несколько лет, и их сочетание с рубашкой и свитером одновременно, а также подкаты. Хотя иногда красотки одевают к ним каблуки, что не так актуально как раньше, но сандали – не лучший вариант.

Джинсы-скини + многослойный вверх: свитер и рубашка

Заниженные джинсы с подкатами

Широкие штаны с плиссировкой сверху

Джинсы-скини с завышенными подкатами

Заниженная посадка и потертость

Штаны-"парашюты" и многослойный объемный верх

Джинсы + сандали

Total джинсовый образ

Штаны-клеш в сочетании с неклассическими карманами и устаревшим ремнем

Бизнес-стиль с объемными джинсами и кроссовками

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