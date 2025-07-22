Нежная роскошь: как сделать маникюр, как у Кейт Миддлтон

За последние годы нейл-тренды сделали полный оборот: от сложного дизайна с кристаллами до полной противоположности: эстетики естественности и сдержанной элегантности. Маникюр в стиле Кейт Миддлтон – сочетание классики и минимализма. Это вариант для тех, кто ищет деликатности, женственности и универсальности.

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Речь идет о коротких, чисто оформленных ногтях с прозрачными оттенками: нюдовыми, бледно-розовыми, молочными. Детали рассказало издание Instyle.

Тренд на минимализм

Прозрачный розовый оттенок, минимальная длина, идеально отполированная поверхность и ни одной лишней детали – именно такой образ выбирают представительницы британской королевской семьи. Маникюр Кейт Миддлтон стал воплощением тенденции к изысканной простоте, и с каждым сезоном все больше мастеров по всему миру обращаются к этому стилю.

"Тренд ногтей в стиле принцессы – это минималистичный, элегантный подход, сосредоточенный на коротких ногтях в прозрачных оттенках: нюдовом, бледно-розовом, молочном", – отмечает мастер маникюра Присцилла Нгуен. Образ предполагает женственность: нежный блеск, мягкая палитра и натуральная форма ногтей.

Такой маникюр имеет свои особенности:

Он более "глянцевый": легкий, почти лаковый блеск создает эффект полированного камня.

легкий, почти лаковый блеск создает эффект полированного камня. Оттенки более теплые : здесь больше розовых и жемчужных нот, в отличие от холодных, "чистых" тонов.

: здесь больше розовых и жемчужных нот, в отличие от холодных, "чистых" тонов. Стиль менее нейтральный, зато более деликатный и изысканный.

Как сделать маникюр как у Кейт Миддлтон

Подготовка:

Укоротите ногти до естественной длины.

Придайте им мягкую, закругленную форму.

Тщательно обработайте кутикулу.

Полируйте пластину для естественного блеска.

Основа:

Нанесите прозрачную или выравнивающую базу, добавляющую блеск и защищающую ноготь.

Цвет:

Выбирайте прозрачные или едва окрашенные розовые оттенки: розовые с молочным подтоном, теплый нюдовый с глянцевым финишем, классический бледно-розовый, едва заметный, почти прозрачный, молочный бежевый.

Завершение:

Финишное покрытие с блеском.

Масло для кутикулы – для естественного сияния и ухоженного вида.

Маникюр в стиле Кейт Миддлтон подходит для любого образа – от делового костюма до свадебного платья, от повседневного наряда до вечернего выхода.

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