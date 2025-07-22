Нежная роскошь: как сделать маникюр, как у Кейт Миддлтон
За последние годы нейл-тренды сделали полный оборот: от сложного дизайна с кристаллами до полной противоположности: эстетики естественности и сдержанной элегантности. Маникюр в стиле Кейт Миддлтон – сочетание классики и минимализма. Это вариант для тех, кто ищет деликатности, женственности и универсальности.
Речь идет о коротких, чисто оформленных ногтях с прозрачными оттенками: нюдовыми, бледно-розовыми, молочными. Детали рассказало издание Instyle.
Тренд на минимализм
Прозрачный розовый оттенок, минимальная длина, идеально отполированная поверхность и ни одной лишней детали – именно такой образ выбирают представительницы британской королевской семьи. Маникюр Кейт Миддлтон стал воплощением тенденции к изысканной простоте, и с каждым сезоном все больше мастеров по всему миру обращаются к этому стилю.
"Тренд ногтей в стиле принцессы – это минималистичный, элегантный подход, сосредоточенный на коротких ногтях в прозрачных оттенках: нюдовом, бледно-розовом, молочном", – отмечает мастер маникюра Присцилла Нгуен. Образ предполагает женственность: нежный блеск, мягкая палитра и натуральная форма ногтей.
Такой маникюр имеет свои особенности:
- Он более "глянцевый": легкий, почти лаковый блеск создает эффект полированного камня.
- Оттенки более теплые: здесь больше розовых и жемчужных нот, в отличие от холодных, "чистых" тонов.
- Стиль менее нейтральный, зато более деликатный и изысканный.
Как сделать маникюр как у Кейт Миддлтон
Подготовка:
- Укоротите ногти до естественной длины.
- Придайте им мягкую, закругленную форму.
- Тщательно обработайте кутикулу.
- Полируйте пластину для естественного блеска.
Основа:
- Нанесите прозрачную или выравнивающую базу, добавляющую блеск и защищающую ноготь.
Цвет:
- Выбирайте прозрачные или едва окрашенные розовые оттенки: розовые с молочным подтоном, теплый нюдовый с глянцевым финишем, классический бледно-розовый, едва заметный, почти прозрачный, молочный бежевый.
Завершение:
- Финишное покрытие с блеском.
- Масло для кутикулы – для естественного сияния и ухоженного вида.
Маникюр в стиле Кейт Миддлтон подходит для любого образа – от делового костюма до свадебного платья, от повседневного наряда до вечернего выхода.
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