Не выходит из моды: какую одежду не стоит выбрасывать

Модные тенденции меняются каждый сезон, но есть предметы гардероба, которые не теряют своей актуальности на протяжении десятилетий. Именно такие вещи легко адаптируются к новым трендам и становятся основой стильных образов.

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Эксперты из Martha Stewart дали новые советы о том, как продлить жизнь качественной одежде, даже если она временно кажется не слишком современной. Часто достаточно небольших изменений или нового способа стилизации, чтобы любимая вещь снова выглядела модно.

Кожаная куртка

Кожаная куртка уже давно стала настоящей классикой. Независимо от того, укороченная ли это модель-косуха или более длинный фасон, такая верхняя одежда легко сочетается с джинсами, платьями или классическими брюками.

Стилисты отмечают, что натуральная кожа со временем только приобретает характер. Она становится мягче, а естественная патина придает изделию особый шарм. Если куртка утратила привлекательный вид или стала слишком жесткой, её можно профессионально почистить или отреставрировать.

Качественный жакет

Хорошо сшитый жакет остается универсальной вещью независимо от изменений в моде. Даже если фасон кажется немного устаревшим, его легко обновить, заменив пуговицы или немного изменив крой у портного.

Такой элемент гардероба одинаково удачно дополняет как джинсы, так и легкие платья или классические костюмы. Качественные ткани с годами становятся более комфортными, а сам жакет не теряет элегантности.

Джинсы из качественного денима

Мода на фасоны джинсов постоянно меняется, однако сам деним всегда остается актуальным. Именно поэтому стоит беречь ту пару, которая идеально сидит по фигуре.

Дизайнеры напоминают, что популярность различных моделей – от клеша до высокой посадки – циклически возвращается. Если джинсы качественные и удобные, они еще не раз могут оказаться среди главных трендов.

Белая рубашка

Классическая белая рубашка – одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Она легко сочетается с юбками, брюками, джинсами или костюмами и подходит как для офиса, так и для повседневных выходов.

Главное, чтобы ткань оставалась белоснежной, а сама рубашка не потеряла форму. Тогда она еще долго будет оставаться стильным элементом любого образа.

Классический тренч

Тренч давно перестал быть лишь сезонной верхней одеждой. Его ценят за способность сочетать практичность с изящным внешним видом.

Он гармонично дополняет как деловые комплекты, так и повседневную одежду. Если модель выглядит несколько устаревшей, достаточно скорректировать посадку или обновить подкладку, чтобы она снова выглядела современно.

Акцентные аксессуары в стиле 2000-х

Массивные ремни, металлизированные сумки или аксессуары со стразами, популярные в начале 2000-х, снова возвращаются в моду. В то же время стилисты советуют не перегружать ими образ.

Лучший вариант – использовать один яркий аксессуар в сочетании со сдержанным современным нарядом. Такой контраст делает образ стильным и свежим.

Платье-комбинация

Платье-комбинация уже давно перестала ассоциироваться только с модой 1990-х. Благодаря простому крою и универсальности она остается актуальной и сегодня.

Такую модель можно носить практически круглый год. Летом ее сочетают с сандалиями и минималистичными украшениями, а в прохладную погоду – с водолазкой, жакетом или массивными ботинками, создавая совершенно новые стильные образы.

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