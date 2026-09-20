Не только традиционный: какой френч в моде этой осенью

Классический французский маникюр с белыми кончиками давно считается универсальным, однако этой осенью мастера предлагают не ограничиваться традиционным вариантом. Можно изменить и цвет, и форму линии, и даже добавить принты.

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Френч особенно удобен для тех, кто хочет попробовать новый оттенок или дизайн, но не готов покрывать им всю ногтевую пластину. Подробности сообщает WhoWhatWear.

Шоколадный френч

Коричневые оттенки остаются одними из самых характерных для осени. Вместо привычной белой полоски можно выбрать насыщенный шоколадный цвет и сочетать его с нейтральной или полупрозрачной базой. Такой маникюр остается достаточно сдержанным для повседневного ношения, но в то же время создает ярко выраженное осеннее настроение.

Ещё одно преимущество – шоколадный френч подходит к ногтям различной длины и формы.

Анималистический френч

Леопардовые, тигровые и зебровые принты тоже остаются актуальными. Но если полностью покрывать ими ногти кажется слишком смелым решением, можно нанести рисунок только на кончики.

Такой дизайн будет более заметным, чем классический френч, но при этом не перегрузит маникюр. Особенно хорошо он подойдет тем, кто любит эксперименты, но хочет сохранить нейтральную основу.

Двойной френч

Еще один вариант – нарисовать на кончике ногтя не одну, а две тонкие линии.

Цвета при этом могут быть практически любыми. Для осени особенно уместны будут коричневый с голубым, бордовый с розовым или другие контрастные сочетания.

Главная особенность такого маникюра – аккуратные тонкие линии, благодаря которым дизайн выглядит легко, даже если использованы яркие оттенки.

Оливковый френч

Приглушенный оливковый – еще один оттенок, который хорошо подходит для осеннего сезона.

Особенно гармонично он сочетается с молочно-розовой основой и глянцевым покрытием. Такой вариант станет хорошей альтернативой коричневому или бордовому маникюру для тех, кто хочет добавить цвета, но избежать слишком ярких оттенков.

Мягкий френч

Для поклонниц максимально натурального маникюра по-прежнему актуален так называемый soft French.

От классического варианта он отличается менее контрастной линией. В качестве основы используется полупрозрачный розовый оттенок, а кончики оформляются не ярко-белым, а молочным или кремовым цветом.

В результате получается эффект "свои ногти, только лучше" – аккуратный, универсальный и почти незаметный маникюр, который легко сочетается с любым стилем.

OBOZ.UA ранее писал о тренде на бархатные ногти.

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