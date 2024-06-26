Не только для губ: гениальные лайфхаки с красной помадой, которые улучшат ваш макияж

Не существует женщины, которой бы не шла красная помада – этот символ женственности и страсти. Но знаете ли вы, что использовать ее можно не только для макияжа губ?

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У профессиональных визажистов есть несколько лайфхаков и некоторые из них могут вас даже шокировать. Однако есть смысл испытать и их. По словам фанатов мейкапа, красная помада способна творить чудеса даже, когда вы применяете ее не по назначению. OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Коррекция темных кругов под глазами

Это может шокировать вас, но красной помадой можно скрыть темные круги под глазами. Все дело в том, что красный цвет нейтрализует темные тени и делает консилер более эффективным. Нанесите немного помады в зону, где кожа выглядит более темной, и хорошо растушуйте ее. Затем покройте эту зону консилером. И проблемы как будто не было.

Смелый макияж глаз

Вы также можете использовать свою помаду, чтобы создать смелый яркий макияж глаз. С помощью скошенной кисти нанесите красную помаду вместо подводки, создав классические или креативные стрелки. Будьте уверены, цвет, подходящий к вашим губам, будет иметь потрясающий вид и на веках.

Идеальные румяна

Красной помадой можно заменить румяна для щек. Воспользоваться ею очень просто. Нанесите немного продукта так, словно вы используете кремовые румяна, и тщательно растушуйте его спонжем для макияжа. Готово.

Более полные губы

Ну и куда без лайфхаков для макияжа губ с красной помадой? Чтобы сделать губы более пухлыми, начните окрашивать их с того, что нарисуйте букву Х, подчеркнув так арку Купидона. При этом соблюдайте естественную линию, чтобы образ получился безупречным. Далее нанесите помаду, используя нарисованный X как ориентир.

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