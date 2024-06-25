Как наносить румяна в соответствии с формой лица: простая инструкция
Макияж – прежде всего пространство для самовыражения, так что не может быть универсального совета на все случаи. Выбирая оптимальную технику нанесения, следует обращать внимание на тон кожи и форму лица.
Румяна могут оживить лицо и придать коже розовое сияние, отмечают визажисты. Если вы знаете, как правильно наносить это средство, можете деликатно вылепить и очертить свое лицо – даже без помощи контура или хайлайтера.
Как нанести румяна на ромбовидное лицо
Если у вас высокие, выступающие скулы, узкий подбородок и низкий лоб, скорее всего, у вас ромбовидное лицо. Румяна следует наносить прямо вдоль скул – это поможет подчеркнуть структуру вашей кости, одновременно помогая сбалансировать острые черты лица.
- Слегка проведите кисточкой по румянам, чтобы получить пигмент.
- Нанесите румяна на наиболее выступающую часть скул, избегая попадания пигмента непосредственно на яблоки щек.
- Растушуйте румяна до скул по легкой дуге, чтобы создать баланс и визуально смягчить острые углы.
Лицо овальной формы
Лучше отдать предпочтение высокому нанесению – обычно вдоль скул или чуть выше. Избегайте низкой растушевки на щеках, это может зрительно нарушить вашу естественную гармонию лица.
- Начните с точечного нанесения румян на щеки.
- Используя угловую кисть для румян, растушуйте пигмент по направлению к уху. Такое расположение может добавить четкости и вылепить скулы.
Как нанести румяна на квадратное лицо
Квадратные формы лица имеют примерно одинаковую ширину от лба к челюсти. Визажисты советуют наносить румяна непосредственно на щеки – такое расположение способствует визуальному смягчению черт.
- Улыбнитесь и нанесите румяна на наиболее выступающую часть щек.
- Используйте спонж для макияжа или кисточку, чтобы растушевать пигмент круговыми движениями.
- Следите за тем, чтобы румяна не растушевывались горизонтально, так как это может зрительно расширить лицо.
Как наносить румяна на круглое лицо
Круглая форма лица естественно имеет более мягкие черты и зрительно уменьшает возраст. Чтобы добавить немного четкости, не следует наносить румяна на щеки. Лучше растушевать немного пигмента ниже скул.
- Сделайте лицо рыбы, втянув щеки. Это может помочь вам получить впадины на щеках и определить, куда наносить румяна, чтобы получить самый приятный эффект.
- Нанесите линию под скулой, начиная от места, где щека соединяется с ухом, и заканчивайте линией в центре щеки.
- Растушуйте, чтобы смягчить линию. Лучше делать движения вверх, чтобы зрительно поднять лицо. Также стоит добавить немного румян на переносицу, чтобы очертить контуры и утончить лицо.
Как нанести румяна на лицо в форме сердца
Есть уникальный метод нанесения румян, включающий растушевку пигмента вдоль верхней части скул по направлению к виску в четкой изогнутой форме. Такое расположение румян помогает подчеркнуть ваши заметные скулы и создаст сбалансированный, гармоничный вид.
- Нанесите несколько точек жидких румян на верхнюю часть скул.
- Используйте спонж для макияжа или кисточку, чтобы растушевать пигмент вверх и наружу.
- Используйте кисточку для румян, чтобы дополнительно рассеять пигмент и смягчить резкие линии.
Как нанести румяна на удлиненное лицо
Наносить румяна можно как на щеки, так и вдоль скул. Первое придаст мягкости и создаст иллюзию округлости, а второе поможет подчеркнуть скулы.
- С помощью кисточки нанесите кремовые или пудровые румяна на центр щеки.
- Слегка растушуйте кистью, чтобы создать густую прямую или слегка изогнутую линию.
- Нанесите кремовые румяна на щеки и хорошо растушуйте.
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