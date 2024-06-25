Как наносить румяна в соответствии с формой лица: простая инструкция

Макияж – прежде всего пространство для самовыражения, так что не может быть универсального совета на все случаи. Выбирая оптимальную технику нанесения, следует обращать внимание на тон кожи и форму лица.

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Румяна могут оживить лицо и придать коже розовое сияние, отмечают визажисты. Если вы знаете, как правильно наносить это средство, можете деликатно вылепить и очертить свое лицо – даже без помощи контура или хайлайтера.

Как нанести румяна на ромбовидное лицо

Если у вас высокие, выступающие скулы, узкий подбородок и низкий лоб, скорее всего, у вас ромбовидное лицо. Румяна следует наносить прямо вдоль скул – это поможет подчеркнуть структуру вашей кости, одновременно помогая сбалансировать острые черты лица.

Слегка проведите кисточкой по румянам, чтобы получить пигмент.

Нанесите румяна на наиболее выступающую часть скул, избегая попадания пигмента непосредственно на яблоки щек.

Растушуйте румяна до скул по легкой дуге, чтобы создать баланс и визуально смягчить острые углы.

Лицо овальной формы

Лучше отдать предпочтение высокому нанесению – обычно вдоль скул или чуть выше. Избегайте низкой растушевки на щеках, это может зрительно нарушить вашу естественную гармонию лица.

Начните с точечного нанесения румян на щеки.

Используя угловую кисть для румян, растушуйте пигмент по направлению к уху. Такое расположение может добавить четкости и вылепить скулы.

Как нанести румяна на квадратное лицо

Квадратные формы лица имеют примерно одинаковую ширину от лба к челюсти. Визажисты советуют наносить румяна непосредственно на щеки – такое расположение способствует визуальному смягчению черт.

Улыбнитесь и нанесите румяна на наиболее выступающую часть щек.

Используйте спонж для макияжа или кисточку, чтобы растушевать пигмент круговыми движениями.

Следите за тем, чтобы румяна не растушевывались горизонтально, так как это может зрительно расширить лицо.

Как наносить румяна на круглое лицо

Круглая форма лица естественно имеет более мягкие черты и зрительно уменьшает возраст. Чтобы добавить немного четкости, не следует наносить румяна на щеки. Лучше растушевать немного пигмента ниже скул.

Сделайте лицо рыбы, втянув щеки. Это может помочь вам получить впадины на щеках и определить, куда наносить румяна, чтобы получить самый приятный эффект.

Нанесите линию под скулой, начиная от места, где щека соединяется с ухом, и заканчивайте линией в центре щеки.

Растушуйте, чтобы смягчить линию. Лучше делать движения вверх, чтобы зрительно поднять лицо. Также стоит добавить немного румян на переносицу, чтобы очертить контуры и утончить лицо.

Как нанести румяна на лицо в форме сердца

Есть уникальный метод нанесения румян, включающий растушевку пигмента вдоль верхней части скул по направлению к виску в четкой изогнутой форме. Такое расположение румян помогает подчеркнуть ваши заметные скулы и создаст сбалансированный, гармоничный вид.

Нанесите несколько точек жидких румян на верхнюю часть скул.

Используйте спонж для макияжа или кисточку, чтобы растушевать пигмент вверх и наружу.

Используйте кисточку для румян, чтобы дополнительно рассеять пигмент и смягчить резкие линии.

Как нанести румяна на удлиненное лицо

Наносить румяна можно как на щеки, так и вдоль скул. Первое придаст мягкости и создаст иллюзию округлости, а второе поможет подчеркнуть скулы.

С помощью кисточки нанесите кремовые или пудровые румяна на центр щеки.

Слегка растушуйте кистью, чтобы создать густую прямую или слегка изогнутую линию.

Нанесите кремовые румяна на щеки и хорошо растушуйте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как освоить технику нанесения румян с условным названием "sunset blush" и почему она стала столь популярной.

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