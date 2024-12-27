Не повторяйте их: 5 самых неудачных нарядов принцессы Дианы. Фото

Хоть и принцесса Уэльская Диана в ХХ веке была иконой стиля и новатором моды (и до сих пор вдохновляет мир самыми знаковыми образами), это не означает, что все ее наряды были удачными. Случались и промахи. Особенно тогда, когда она экспериментировала, чтобы найти свой стиль, или же когда слепо доверяла дизайнерам. Из ключевых ошибок – неправильно подобранный крой одежды, не те цвета (слишком светлые или слишком темные), пестрые принты и большое количество декора.

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Итак, какие выходы леди Ди, по нашему мнению, были странными и точно не образцовыми? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Платье в крупный горох

В мае 1986 года принц Уэльский Чарльз (сейчас – король Великобритании Чарльз III) и его избранница Диана посетили в городе Киото (Япония) замок Нидзе. На принцессе было белое платье с принтом в виде больших горошин красного цвета, красная широкополая шляпа и алые туфли. Очевидно, это был модный реверанс в сторону флага Японии. Однако кое-что леди Ди не учла... Такой принт не соответствует статусу принцессы (выглядит инфантильно), и визуально делает фигуру объемнее. Кроме того, пышные рукава, несмотря на популярность того времени, "искажали" пропорции фигуры.

2. Клетчатое oversize-пальто

В мае 1985 года принц и принцесса Уэльские прибыли с официальным визитом в Венецию (Италия). Для этого леди Ди создала экстравагантный лук: широкополая шляпа, ультра оверсайз-пальто в клеточку, белые колготки и майка, бусы и серьги из жемчуга, а также зеленые туфли. С цветовой гаммой аристократка не прогадала (зеленый и белый гармонично дополняют друг друга). Чего нельзя сказать о силуэте пальто и размере шляпы: здесь несколько перестаралась. В результате одежда замаскировала талию и визуально сделала плечи очень широкими, а головной убор "исказил" пропорции между головой и телом. Весьма странная стилизация.

3. Фиолетовое макси-платье

В конце октября 1987 года принцесса Уэльская прибыла на благотворительный вечер Birthright в слишком драматичном образе, что противоречило ее нежному типажу. Она надела бархатное платье фиолетового цвета с пышным воротником и заниженной талией, которое визуально укорачивало шею и ноги. Завершила лук массивными украшениями: бриллиантовыми серьгами и огромным крестом с жемчугом, бриллиантами и аметистами. Консервативно и устарело.

4. Полосатый костюм

В июне 1987 года принцесса Диана посетила конные скачки Royal Ascot, одета в полосатый костюм от бренда Roland Klein (юбка-плиссе и удлиненный oversize-пиджак). Также на ней была шляпка, декорированная синей лентой, туфли kitten heels, чокер и серьги из жемчуга. Этот образ можно было бы назвать идеальным, если бы леди Ди заменила нижнюю часть на белую монохромную юбку. Однако она выбрала изделие с горизонтальными полосками: те визуально расширяли бедра и выглядели неорганично в сочетании с вертикальными линиями пиджака.

5. Синее платье с заниженной талией

Принцесса Диана обожала носить наряды, декорированные рюшами. И если небольшие и тонкие волны действительно делают изделие интересным, то массивные только портят образ. Так, в ноябре 1982 года жена принца Чарльза на благотворительный показ мод Birthright, который проходил в Лондоне (Великобритания), надела ярко-синее платье на одно плечо, с заниженной талией и с большими рюшами. Свой лук стилизовала украшениями из жемчуга, серебряными туфлями и клатчем, а также белыми колготками. Этот выбор вряд ли можно назвать удачным, ведь колготки делали ноги бледными, крой не подчеркивал хрупкую фигуру принцессы, а принт в виде колец дополнительно "деформировал" силуэт. Благородный синий цвет хоть немного спасал ситуацию: прекрасно гармонировал с оттенком кожи и цветом волос.

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