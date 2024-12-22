Сдержанная элегантность: 5 образов первых леди в интерпретации Меган Маркл. Фото

Когда американская актриса и модель Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри (и соответственно получила титул герцогини Сассекской), ее стиль одежды заметно изменился: был провокационным и дерзким, а стал сдержанным и утонченным. Как ей это удалось? Во-первых, фешен-эксперты помогли сделать ревизию гардероба, а во-вторых, она начала черпать вдохновение в образах первых леди США разных эпох: от Жаклин Кеннеди до Мелании Трамп.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку луков герцогини и жен президентов, которые невероятно схожи между собой. Меган умело адаптировала наряды под современные тренды, а также под собственный цветотип и особенности фигуры.

1. Двубортное платье

В мае 1965 года 35-я первая леди США Жаклин Кеннеди, икона стиля и элегантности, прибыла в Адлстон (Великобритания) на торжественное открытие мемориала Джона Фицджеральда Кеннеди. На ней было платье-пальто цвета слоновой кости от Oleg Cassini и шляпа pillbox от Roy Halston. Свой образ дополнила перчатками молочного цвета, бусами из жемчуга, черной кожаной сумкой и туфлями kitten heels. Прошло много лет. В июне 2018 года в Букингемском дворце Меган Маркл, на церемонии вручения наград молодым лидерам, повторила этот лук. Правда, в современной интерпретации. Срифмовала двубортный пиджак и асимметричную юбку от Prada, туфли-слингбэки и черный кожаный клатч.

2. Шелковое платье

В мае 1973 года жена 40-го президента США Рональда Рейгана, первая леди Нэнси Рейган, посетила гостиницу Century Plaza (Лос-Анджелес) в шелковом макси-платье молочного цвета с эффектной горловиной "халтер" (с англ. halter neck) и с лаконичными серьгами-кольцами. Похоже, Меган Маркл влюбилась в этот нежный образ. Ведь в апреле 2024 года, специально для матча с поло Royal Salute Polo Challenge, который проходил во Флориде, выбрала похожий наряд с горловиной в стиле "халтер" (однако в виде воротника-стойки и с большим декоративным бантом на шее) и с небольшим вырезом в зоне солнечного сплетения. Свой лук дополнила массивными браслетами из золота и круглыми серьгами.

3. Черное макси-платье

Одно из самых обсуждаемых платьев Хиллари Клинтон, жены 42-го президента США Билла Клинтона – черное силуэтное с вырезами на плечах и с горловиной "халтер" от бренда Donna Karan. В нем 1 февраля 1993 года первая леди появилась на банкете в Белом доме. Похожий лук был и у герцогини Сассекской. Она в 2023 году на "Игры непобедимых" (Invictus Games) надела черное трикотажное платье от бренда Toteme и туфли-лодочки в тон к наряду.

4. Желтое платье-чехол

В июле 2009 года Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, для официального визита в Рим выбрала бежевые туфли-лодочки и эффектное силуэтное платье от Jason Wu, которое декорировала яркой зеленой брошью. Этот образ весьма гармонировал с цветотипом первой леди! А в июле 2018 года Меган Маркл на встречу с молодежью Your Commonwealth (Лондон) надела похожее по крою изделие горчичного цвета от Brandon Maxwell, которое также дополнила бежевой обувью.

5. Красное макси-платье

Чаще всего герцогиня Сассекская черпает вдохновение в образах Мелании Трамп, супруги американского политического лидера и 45-го президента США Дональда Трампа. Возможно, это связано с тем, что обе имеют смуглый цвет кожи и тип фигуры "прямоугольник" (с неярко выраженной талией, а также пропорциональными плечами и бедрами).

Итак, в 2019 году Мелания Трамп посетила особняк Винфилд-хаус (Лондон), одета в изысканное платье клубнично-красного цвета с рукавами-кейп от бренда Givenchy. Образ стилизовала красными туфлями и серьгами с бриллиантами. А в 2020 году Меган Маркл в почти идентичном наряде от Safiyaa, однако в киноварном цвете, с более короткими рукавами и другой горловиной, появилась на Музыкальном фестивале Маунтбеттен (в Королевском Альберт-Голе искусств и наук). Завершила лук серьгами с рубином, атласной сумкой и красными туфлями.

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