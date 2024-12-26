Не повторяйте эти ошибки: стилистка назвала главные признаки безвкусицы

Можно тратить много денег на одежду известных брендов, постоянно пополнять гардероб новыми вещами, но все равно выглядеть нелепо. Это происходит из-за неочевидных ошибок, которых допускают при создании образов.

Видео дня

Украинская стилистка Виктория Жир рассказала в интервью Эмми Антонюк на YouTubе, на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы не испортить аутфит.

Слишком кричащий и большой логотип

Обычно известные бренды, такие как Tommy Hilfiger или Versace, любят изобразить на лицевой стороне одежды слишком большие логотипы. Чаще всего это кричащая эмблема или надпись на всю футболку. Лучше не покупать такую одежду или аксессуар, ведь это может трактоваться как безвкусица. Хорошей альтернативой будет люксовая вещь с маленьким, не слишком броским логотипом.

Слишком много брендов в одном образе

Если в одном аутфите собрано много разных брендов, то есть риск, что образ будет выглядеть странно, будто человек решили одеть все самое лучшее сразу. В стилизации нужно соблюдать баланс.

Неправильные размеры и силуэты

По словам эксперта, попытка одеть вещи, из которых вы выросли, указывает на проблемы с чувством стиля. Аналогичного совета стилистка рекомендует придерживаться, подбирая силуэт одежды. Не каждому подходят облегающие или оверсайзные вещи.

Ранее OBOZ.UA писал о четырех дизайнах маникюра, которые выдают безвкусицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber