Не носите их: 5 трендовых вещей, которые портят фигуры всех женщин. Чем их заменить

Какие два "врага" способны испортить любой ваш аутфит? Неправильно подобраны крой и длина изделия. Они визуально искажают пропорции силуэта, придают лишний объем или укорачивают рост. И наоборот – комплементарный вам крой одежды и грамотно подобранная длина способны выгодно скорректировать параметры фигуры.

Итак, каких популярных предметов гардероба следует избегать, если не хотите попасть в модный конфуз? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Прямая макси-юбка

Эта вещь в любом цвете и в любой фактуре никому не подходит. В ней ноги кажутся толще, а бедра – шире, чем есть на самом деле. К тому же прямая макси-юбка маскирует талию и "добавляет" обладательнице лишнего объема. Чем ее заменить? Носите модели слегка суженного силуэта ("трапеция") и на высокой талии. Длина должна заканчиваться посередине колен.

2. Длинная oversize-рубашка

Слишком длинная рубашка свободного кроя выглядит мешковато и визуально портит пропорции тела. На высоких девушках это менее заметно, а вот на маленьких и среднего роста – еще как видно! Какую альтернативу выбрать? Это может быть слегка удлиненная рубашка прямого кроя и в классической гамме. Она дарит обладательнице ощущение легкости, и при этом актуальна вне времени.

3. Короткий топ, свитшот или футболка

Здесь речь идет о вещах, которые заканчиваются в одном сантиметре от талии. Каким бы ни был идеальный пресс, эта линия обнаженного тела визуально укорачивает длину торса. Кроме того, может показаться, что девушка "выросла" из этого изделия – и оно маловато. Итак, если хотите носить укороченную одежду, выбирайте кроп-топы, свитшоты либо футболки, длина которых достигает ребер.

4. Брюки со штанинами 7/8

Это – опасная длина. К таким капризным штанам сложно подобрать обувь, что органично вписалась бы в образ. А еще – они визуально делают ноги короче. Чем заменить? Брюками полной длины, которые всегда будут в тренде. Они уместны не только в деловом дресс-коде, но и в вечернем.

5. Широкие штаны на резинке

Пояс на резинке выглядит неопрятно, а также визуально добавляет к объему талии один-два сантиметра. Слишком широкие штанины – тоже не самое лучшее решение: у них любая девушка будет выглядеть ниже. Что же выбрать взамен? Со втачным поясом штаны клеш, палаццо либо модель прямого кроя.

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