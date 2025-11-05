Не маскирует, а корректирует: как быстро перекрыть темные круги под глазами

В холодный сезон мы обычно выглядим более уставшими, ведь из-за нехватки солнечного света и, будем честными, меньшего количества прогулок на свежем воздухе получаем выраженные темные круги под глазами. Поэтому так важен макияж, который поможет перекрыть эту особенность.

Обычно для этого используют консилер. Однако, как пишет издание Who What Wear, профессиональные визажисты рекомендуют особый продукт, который справится с задачей еще лучше. Как рассказала изданию визажистка бренда Bobbi Brown Холли Эллис, пополнить свой арсенал косметики стоит специальным корректором под глаза.

По словам эксперта, он лучше поможет сделать лицо более свежим и отдохнувшим. Такой корректор стоит попробовать даже тем, кто не любит использовать много продуктов для макияжа – настолько ощутимой получается разница.

Эллис объяснила, что корректор для зоны под глазами работает по особому принципу. Консилер просто перекрывает естественный тон кожи, а корректор содержит частички разных цветов, которые, словно фильтр, помогают нейтрализовать тени под глазами и скрыть любое изменение цвета.

Корректоры кардинально отличаются тем, что они помогают устранить темные пятна и никогда обычно не имеют оттенка кожи. Они могут быть зелеными, белым красными, желтыми, розовыми или оранжевыми. Они работают по принципу нейтрализации, скрывая противоположные оттенки. Так зеленым корректором лучше перекрывать покраснения, а, например, желтым, розовым или оранжевым маскировать темные зоны.

Наносить такой продукт нужно так же, как и консилер. Однако используется он раньше. Корректор наносят под тональное средство. Так он не только выполняет свою функцию, но и остается полностью незаметным на коже.

