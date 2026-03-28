Не квадрат или овал: названа самая удобная форма маникюра

Среди мастеров маникюра давно ведутся споры о том, какая форма ногтей является самой удачной: квадратная или овальная. Но индустрия красоты нашла компромисс, который сочетает преимущества обоих вариантов. Именно так появилась форма squoval, которая в последнее время все чаще становится фаворитом среди поклонниц практичного и стильного маникюра.

Она подходит к разной длине ногтей и при этом остается удобной в повседневной жизни. Детали рассказало издание Myself.

Что такое squoval nails

Squoval – это сочетание квадратной и овальной формы, что отражено даже в самом названии. В таком маникюре верхний край ногтя остается почти прямым, как у квадратной формы, но уголки слегка закругляются. Благодаря этому ногти выглядят более мягко и естественно, чем классический квадрат, но при этом не теряют четких линий.

Почему эту форму считают самой удобной

Главное преимущество squoval в том, что она сочетает эстетику и практичность. Прямой верхний край помогает сохранять аккуратную форму, а закругленные углы делают ногти менее подверженными сколам и зацепкам в повседневной жизни. Именно поэтому такой маникюр считается более комфортным, чем жесткий квадрат с выраженными углами.

Кроме того, эта форма визуально делает пальцы более изящными и удлиненными.

Кому подходит squoval

Одним из самых больших преимуществ этой формы является ее способность подходить почти всем. Squoval можно носить и на коротких, и на более длинных ногтях, хотя особенно удачно она раскрывается тогда, когда ноготь хотя бы немного выступает за край пальца.

Именно в таком случае становится хорошо заметным контраст между прямой верхней линией и мягко скругленными углами. Это создает более изящный силуэт и визуально удлиняет пальцы.

Какие дизайны лучше всего сочетаются с этой формой

Squoval считается одной из самых универсальных форм еще и потому, что с ней хорошо сочетаются практически все цвета и стили маникюра. Такая форма одинаково удачно сочетается с нюдовыми оттенками, классическим френчем, однотонным покрытием и более сложными декоративными решениями.

Она не ограничивает в выборе дизайна, поэтому подходит и для сдержанного ежедневного маникюра, и для более выразительных вариантов.

Как самостоятельно придать ногтям форму squoval

Сделать squoval можно и дома, если действовать осторожно и последовательно. Сначала ногти нужно подготовить: очистить их, снять остатки старого лака и при необходимости укоротить до желаемой длины.

Первый этап – сформировать прямую верхнюю линию ногтя. Для этого пилочку держат параллельно краю и двигаются в одном направлении, не спеша.

Когда основная форма уже готова, можно переходить к углам. Их нужно очень мягко закруглить, не сужая слишком сильно боковые линии. В результате ноготь должен напоминать квадрат с плавно смягченными краями.

Также важно избегать резких движений в разные стороны. Лучше подпиливать ноготь в одном направлении, поскольку это уменьшает риск расслоения и ломкости. В конце форму можно слегка отшлифовать бафом или более мягкой пилочкой, чтобы убрать неровности.

