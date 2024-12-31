Не красьтесь так на Новый год: какие тренды в макияже нужно оставить в 2024-м

Макияж – маленькая часть образа, которая играет важную роль в формировании удачного внешнего вида как в повседневной жизни, так и в праздничные дни. В этом году появилось множество трендовых техник создания мейкапа, однако, как известно, мода циклична, поэтому большинство из них следует оставить в 2024-м.

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Вероятно, в 2025 году передовые позиции бьюти-индустрии займут более темные оттенки декоративных средств, которые вытеснят модные сегодня розовые или яркие цвета. Редакторы издания Vogue собрали макияжи, которые не стоит делать, чтобы встретить Новый год.

Макияж "кокетки"

Особую популярность в 2024-м приобрели мейкапы, который помогают создавать образ "куклы". Основными элементами такого макияжа были: светлая кожа, розовые тени и румяная и полупрозрачный блеск для губ. Однако 2025 год принесет с собой моду на более темные оттенки и "зрелые" образы, что вытеснят стиль кокетки.

Макияж "Brat Girl"

Вообще стилю Brat Girl в этом году положила начало английская певица Charli XCX. Артистка выпустила свой шестой альбом под названием "Brat", который стал основой полноценного модного течения, основной идеей которого является то, что выглядеть стильно можно, независимо от количества денег.

Как в одежде, так и макияже Brat Girl довольно часто преобладают кислотно-зеленые цвета. Однако этот яркий тренд предположительно придется оставить в 2024 году.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николь Кидман показала, как "стереть" несколько лет с лица с помощью простого мейкап-трюка.

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