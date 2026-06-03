Эти джинсы снова носят с каблуками: иконы стиля вернули в моду тренд 2000-х

Сочетание узких джинсов и туфель на каблуках, которое было одним из символов моды 2000-х годов, снова возвращается в гардеробы модниц. Тренд активно поддерживают как молодые знаменитости, так и признанные иконы стиля.

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Новую волну популярности этому сочетанию дала певица Оливия Родриго, отмечает Who What Wear. Во время визита в Лондон артистка появилась в джинсах-сигаретах Levi's, майке и остроносых туфлях на каблуках. Именно обувь стала главным акцентом образа (фото можно посмотреть по ссылке на источник).

Стилисты отмечают, что этот силуэт хорошо знаком поклонникам моды еще с начала 2000-х. Именно так в свое время одевались Кейт Мосс, Сиенна Миллер и Виктория Бекхэм, которые часто сочетали узкие джинсы с элегантными каблуками для повседневных выходов.

Сегодня тренд получил новую жизнь благодаря представительницам молодого поколения знаменитостей. Среди его поклонниц называют Девон Ли Карлсон, Аддисон Рэй и Хейли Бибер. Они выбирают джинсы в сочетании с высокими каблуками вместо кроссовок, массивных ботинок или балеток.

Эксперты модной индустрии отмечают, что популярность такого стиля связана с общим возвращением эстетики 2000-х. В трендах снова появляются узкие силуэты, крупные солнцезащитные очки, сумки компактных форм и обувь на каблуках для ежедневных образов.

Особенно актуальными в этом сезоне считаются остроносые туфли, слингбэки и модели с открытой пяткой.

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