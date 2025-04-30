Не делайте таких причесок: стрижки, которые делают вас старше

Прическа может изменить все – она способна освежить внешность или, наоборот, добавить несколько нежелательных лет. Особенно это касается женщин после 40, когда изменения в волосах – как в цвете, так и в структуре – становятся заметнее.

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Правильно подобранная стрижка помогает подчеркнуть черты лица и омолодить образ. Однако некоторые популярные варианты могут иметь обратный эффект. Эксперт по красоте Ганима Абдулла поделилась с Daily Express мыслью о прически, которых стоит избегать, чтобы не выглядеть старше. Она советует быть особенно осторожными с челкой, острыми линиями и стрижками средней длины без слоев.

Опасность тупой челки

На первый взгляд, густая бахрома может показаться хорошим способом освежить образ. Однако по словам экспертки, тупая челка часто лишь привлекает внимание к морщинам на лбу и вокруг глаз. Такая стрижка подчеркивает черты, которые многие хотели бы сделать менее заметными. Альтернативой может стать челка-шторка, которая мягко обрамляет лицо и создает впечатление более мягких контуров. Этот вариант подходит для всех возрастов и формы лица. Именно такую челку носят многие знаменитости, сохраняющие молодой вид.

Осторожно с коротким пикси

Популярная стрижка пикси действительно может выглядеть стильно, но слишком короткий вариант иногда лишь подчеркивает изящество волос и делает кожу головы слишком заметной. Ганима предостерегает, что резкие срезы и шипы укорачивают объем и визуально "обнажают" голову. Вместо этого она предлагает легкую многослойную версию пикси со спадающейся челкой, которая подчеркивает глаза и не акцентирует внимание на проблемных зонах. Такой подход придает мягкость и помогает сохранить женственность. А главное – позволяет оставаться в тренде, не жертвуя визуальным омоложением.

Боб без слоев – под запретом

Многие женщины выбирают стрижку боб как универсальную и удобную. Но вариант средней длины без слоев может сделать лицо уставшим и придать объему там, где он не нужен. Волосы выглядят менее объемными, а вся прическа — плоской и устаревшей. Ассиметричный длинный боб с мягкими слоями подчеркивает естественные линии лица и придает легкости. Такая форма помогает выглядеть моложе и не требует кардинальных изменений. Абдулла отмечает: правильные линии – это ключ к омоложению без лишних усилий.

Выбирая прическу после 40, важно учитывать не только моду, но и особенности своего лица, структуры волос и приходящих с возрастом изменений. Отказ от резких линий, чрезмерно густой челки и причесок без объема — это не об ограничениях, а о заботе о себе. Как отмечает эксперт, стрижка должна быть не просто хорошей, а работать на вас. Несколько объема, несколько слоев и правильная длина способны сделать образ более свежим, легким и современным. Прическа – это ваш инструмент, и пусть она играет в вашу пользу.

OBOZ.UA ранее писал, что благодаря американской певице в моду вернулась прическа milkmaid braids (косы доярки).

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