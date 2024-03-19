Как сделать макияж в 10 раз более устойчивым и натуральным: простые советы

Макияж – это отличный способ самовыражения и подчеркивания красоты, но сделать его устойчивым и при этом натуральным бывает нелегко. Обычно женщины используют много увлажняющего крема и наносят косметические средства более толстым слоем, но это не дает желаемого результата.

Неустойчивый макияж заставляет постоянно тратить время на то, чтобы его подправлять, что не только неудобно, но может привести к загрязнению пор. Поэтому, чтобы вам не пришлось в течение дня лишний раз трогать свою кожу, Refinery29 поделились советами, которые сделают макияж в разы лучше.

Каждая женщина должна найти свой подход к макияжу, ведь все мы уникальны и имеем разные типы кожи со своими особенностями. Однако есть советы, которые будут полезны всем.

Поэтапный легкий уход

Состояние кожи оказывает непосредственное влияние на качество макияжа. Многие знают это, поэтому очищают свою кожу и используют увлажняющий крем. Но на самом деле, чтобы ваше лицо сохраняло влагу как можно дольше и было увлажненным, а не жирным от крема, следует использовать легкие средства по уходу и наносить их тонкими слоями.

Сначала можно использовать водянистую эссенцию, затем легкую сыворотку с ниацинамидом и только в завершение легкий увлажняющий крем на основе геля и SPF. Но не стоит наносить все это одновременно, дождитесь пока косметика впитается в кожу.

Также не увлажняйте лицо только перед нанесением макияжа, сделайте это своей рутиной.

Праймер

Праймер считается самым лучшим средством для того, чтобы повысить стойкость макияжа. Но если вы правильно ухаживаете за кожей, то этот этап можно пропустить.

Кроме того, большинство праймеров имеют силиконовый слой, подходящий далеко не всем людям. Тоесть, если вы обычно не удовлетворены тем, как лежит ваш макияж, попробуйте отказаться от этого средства.

Барьерный увлажняющий сток

Если у вас сухая или обезвоженная кожа, сначала поймите, что между ними есть разница. Сухая кожа – это тип кожи, в то время как обезвоженная – это ее состояние. Но в обоих случаях вам поможет барьерный увлажняющий сток.

По сути это бальзам для вашего лица, который вы можете бросить в сумку и носить с собой. Они, как правило, содержат увлажняющий сквалан, изготавливаются из смеси керамидов, помогающих вашей коже сохраняет влагу.

Используйте это средство на сухих и подвижных участках лица.

Румяна

Во-первых, попробуйте смешать несколько оттенков румян и добавить к ним щепотку бронзера, чтобы сделать их цвет более натуральным.

Во-вторых, вы можете наносить румяна как корректор цвета. Золотисто-бронзовые и розовые тона можно наносить на щеки, нос и веки и вокруг глаз. Это позволит пропустить классическую цветокоррекцию, но достичь желаемого эффекта.

Нанесение румян под глаза особенно важно, если у вас есть темные круги и вы решили использовать увлажняющий стик вместо консилера. Розовые или персиковые тона уравновешивают любой синий или зеленый цвет, что придаст вам обновленный и естественный вид.

Консиллер

Обычно женщины наносят консиллер. как начальный этап макияжа, но попробуйте изменить подход. После того как вы увлажнили кожу, нанесли румяна и бронзер, попробуйте нанести консилер только на проблемные участки. Вы заметите, что таким образом будете использовать совсем немного косметического средства, что довольно экономно и выглядит натурально.

Кроме того, на подвижных зонах вашего лица не будет толстого слоя косметики, поэтому вы можете не беспокоиться, что макияж поплывет.

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