Названы цвет самой модной помады сезона, который подходит и блондинкам, и брюнеткам

Выбор правильного оттенка помады на самом деле очень важен, ведь этот продукт может как улучшить ваш макияж, так и наоборот. Осенью 2024 года трендовым стал коричневый цвет губ, который подходит практически всем девушкам.

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Глянец Vogue сообщил, что коричневая помада с 90-х вернулась. Многие известные звезды, такие как Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Хейли Бибер уже попробовали на себе этот актуальный цвет.

Как выбрать свой оттенок коричневой помады?

Вариантов коричневой помады множество: матовая или блестящая, темная или светлая. Чтобы подчеркнуть именно вашу индивидуальность, нужно выбрать тот оттенок, который выглядит гармонично с цветотипом.

Прежде всего, обратите внимание на цвет кожи лица. Если она относится к холодному подтону, вам будет подходить темно-коричневая помада. А золотисто-коричневая, карамельная прекрасно подчеркивает теплый цвет лица лица.

Блески, карандаши и матовые помады

Коричневые глянцевые помады и блески тоже хороши и будут подходить каждой. Особенно, если у вас не слишком пухлые губы, то блеск придаст объем и сделает их визуально больше. Можно использовать и карандаш в этом трендовом цвете, обведя им контур, а внутри губы подкрасить матовой помадой нежных оттенков. Так они будут выглядеть еще более выразительно.

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