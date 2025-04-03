Назван главный бьюти-тренд 2025 года, для которого не нужно ни грамма косметики

Много лет тренды красоты сменяли друг друга, чередуя стойкое покрытие, яркие тени и графические брови с нежным, влажным тоном и едва заметным макияжем глаз. Однако в этом году среди мейкап-тенденций популярной стала чистая и здоровая кожа.

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Речь не просто о лице без покраснений и недостатков, которые можно умело замаскировать, а именно о "голой" коже, сияющей без грамма косметики. Об этом пишет глянец Vogue.

Тренд по уходу за кожей уходит корнями в древность, но в последнее время особенно много внимания начали уделять многоступенчатому уходу и "правильной" рутине. В нее входят пять основных этапов: очистка, тонизация, увлажнение, питание и защита от солнца.

Такой тщательный уход за кожей стал настоящим трендом и помог не одному человеку улучшить состояние своего лица. Многие из них почувствовали, что больше не нуждаются в плотном тональном покрытии.

Это положило начало тенденции на естественность. Без грамма косметики, только правильной уходовой рутиной, женщины во всем мире покоряют соцсети и учат других смещать фокус внимания с маскировки недостатков на совершенствование себя.

С недавних пор коллекция действенных кремов, тоников и других средств по уходу стала более предпочтительной, чем целая косметичка профессиональных средств для макияжа.

Этому поспособствовало и желание сохранить долгосрочную молодость кожи, ведь хороший мейк-ап – это лишь мгновенная возможность произвести впечатление, в то время как чистая и сияющая кожа будут в тренде всегда.

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