На замену джинсовым шортам: в тренды ворвался новый предмет одежды

Летом 2025 в моду вошла неожиданная, но очень комфортная замена привычным джинсовым шортам. Джинс, который десятилетиями был синонимом летнего гардероба, уступает место более легким и мягким материалам.

Видео дня

Одним из главных трендсеттеров выступила редактор моды издания Who What Wear Сьерра Мейхью, которая заявила о собственной "эрупции" — официальный переход на спортивные шорты. По ее словам, комфорт и удобство стали главными критериями в жаркую пору. И даже те модели, которые выглядят как джинсовые, имеют совсем другие ощущения на ощупь.

Мейхью объясняет, что раньше любила джинсовые шорты разных фасонов: короткие, приталенные, бермуды. Однако с ростом температур ее желание носить джинс исчезает. Материал становится тяжелым, жестким и просто неудобным в жару. В ответ на это она выбрала легкие спортивные модели, которые обеспечивают свободу движений и не вызывают ощущения перегрева.

Как выбрать шорты

Особым преимуществом таких шорт является их универсальность. Они прекрасно комбинируются с повседневными вещами: майками, кардиганами, купальниками или даже легким платьем-рубашкой. Сьерра отмечает, что спортивные шорты выглядят опрятно, хотя и созданы для комфорта. Это сочетание функциональности и стиля стало решающим.

Такие шорты уже активно появляются в коллекциях масс-маркет брендов и на улицах модных столиц. Легкие ткани, мягкая посадка, непринужденные силуэты — вот что сейчас доминирует на рынке летней одежды. Особым спросом пользуются модели из хлопка, трикотажа и функциональных материалов с эффектом охлаждения.

Изменение тренда также свидетельствует об общей трансформации моды в сторону комфорта и заботы о себе. Сегодняшние модницы ищут вещи, которые не только хорошо выглядят, но и позволяют чувствовать себя хорошо в течение всего дня. В этом смысле спортивные шорты стали символом новой эпохи повседневного стиля.

Таким образом, в 2025 году джинсовые шорты отходят на второй план, уступая более практичным альтернативам. Спортивные шорты — не просто модная прихоть, а сознательный ответ на потребности современной женщины. И если еще недавно их считали исключительно одеждой для тренировок, то теперь они — полноценная часть стильного городского образа.

OBOZ.UA предлагает посмотреть шорты, ставшие хитовыми летом 2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.