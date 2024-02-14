Модные эксперты назвали восемь трендов маникюра, которые станут хитами в 2024 году

Пора задуматься какой мани будет следующим после зимних оттенков и сердечек в честь Дня Валентина. Безусловно, каждый месяц года презентует нам новые тренды, однако эксперт назвала цвета и нейл-арты, которые будут актуальны в течение всего года.

Издание Who What Wear пообщалось со специалистом по маникюру Ирам Шелтон, к которой обращаются известные голливудские звезды. От более сдержанных цветов ногтей до эффектного дизайна, нейл-мастерица назвала тренды, среди которых каждая найдет что-то для себя.

Металлик и хром

Такой дизайн уже приобрел огромную популярность в соцсетях. Много знаменитостей, которые делали этот мани, выставляли видео с хештегом #chomenails, который набрал 1,6 миллиарда просмотров в TikTok. Так что на это стоит обратить внимание.

Анималистический принт

"Кто не любит животный принт? – говорит Шелтон. – Принты на ногтях будут в моде и станут новым бестселлером. Знаменитости уже выбирают их для образов".

Форма миндаль

"На мой взгляд, это одна из самых приятных форм ногтей", – говорит Шелтон. Миндаль поможет продлить ваши пальцы и руки, не говоря уже о том, что такая форма выглядит очень шикарно.

Классические красные оттенки

Еще один тренд, который, по словам Шелтон, будет популярен в этом году – классический красный мани. Это изысканный выбор, который еще и придает веселый колорит любому образу.

Голые ногти

"В этом году натуральность и средства по уходу за ногтями на пике популярности, – говорит Шелтон. – Люди будут заботиться о своих натуральных ногтях и искать больше средств по уходу за ногтями".

Короткие и квадратные ногти

Еще одна форма ногтей, которая будет популярна в этом году – это короткие квадратные ногти. "Я лично предпочитаю короткую длину, потому что она более практична", – объясняет Шелтон. За ними гораздо легче ухаживать, добавляет она.

Небесно-голубые ногти

Этот яркий пастельный оттенок идеально подходит для весны и лета, шикарно смотрится как на длинных, так и коротких формах ногтей.

Ногти кокетки

"Эстетика кокетки" сейчас повсюду, а кокетливые ногти – простой способ добавить тренд в свой образ. Есть так много вариантов такого мани: от цветочного нейл-арта до бантов и даже жемчужных украшений.

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