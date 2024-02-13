Акрил или гель? Что лучше для ногтей и какая между ними разница

Если долговременный маникюр стоит на первом месте в вашем списке красоты, нет лучшего варианта, чем гелевые или акриловые ногти. Оба метода маникюра могут помочь вам получить крепкий, сверкающий мани без сколов, который продержится неделями.

Но какая разница между ними? Издание Byrdie пообщалось с двумя экспертами по ногтям, чтобы узнать какой вариант лучше.

Разница

Как акриловый, так и гелевой маникюр требуют достаточно времени. Мастер маникюра Элисон Мартинес говорит, что вам придется выделить по меньшей мере 30-45 минут для базового мани с покрытием гель-лаком и от 60 минут до трех часов для гелевого наращивания или акриловых ногтей.

Она говорит, что оба маникюра требуют тщательной подготовки ногтей. Это предполагает удаление любого имеющегося гель-лака или акрила, формирование и полирование ногтей, очистку кутикул.

Для гелевых ногтей процесс включает в себя нанесение базового покрытия, гель-лака и верхнего покрытия. Подобным образом, после того, как жесткий гель нанесен на ноготь или на предварительно сформированный пластиковый экстендер, его необходимо зафиксировать с помощью ультрафиолетового света. Гель-лак держится на ногтях около двух недель.

Что касается акриловой пасты: для ногтей не нужен ультрафиолет – он фиксируется под воздействием воздуха. После этого традиционный лак для ногтей обычно наносится поверх акрила, и вы должны дождаться, пока он высохнет. При бережном отношении акриловые ногти держатся около пяти недель.

Внешний вид

Акриловые ногти, как правило, выглядят более толстыми и объемными, чем гелевые, особенно если они неправильно подпилены. "Однако хорошо нанесенный акрил может выглядеть похожим на натуральные ногти, – говорит эксперт Рита Пинто. – Конечно, ногти будут немного толще, чем натуральные, из-за слоев мономера и порошкового полимера". По словам Мартинес, гелевые ногти могут выглядеть немного естественнее, чем акриловые, особенно если длина короче.

Как выбрать то, что подходит именно вам

Выбирая между гелевым или акриловым маникюром, учитывайте свой образ жизни, текущее состояние ваших ногтей и бюджет. "Если вы работаете руками в течение дня, акрил, пожалуй, будет лучшим вариантом", – говорит Пинто. "Для тех, кто хочет иметь крепкие ногти и предпочитает определенную форму, твердый гель является хорошим выбором", – добавляет специалист. А если вам нужен быстрый вариант, не требующий ухода, Мартинес предлагает простой мягкий гель-лак.

Вывод

Что касается гелевого и акрилового маникюра, эксперты утверждают, что одно не лучше другого. Все сводится к нравам. С гелевыми ногтями есть много способов достичь желаемого вида, поскольку вы можете выбрать мягкий гель, твердый гель или наращивание гелем, тогда как есть только один способ создать акриловые ногти.

В общем, наибольшие отличия сводятся к стоимости (акрил, как правило, дешевле, чем гелевое наращивание) и времени (гелевые наращивания обслуживаются быстрее и высыхают за секунды благодаря УФ-лампам).

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