Белый маникюр – тренд лета. 8 модных дизайнов, которые подойдут и в офис, и на пляж

Свежесть, легкость и универсальность – все это о тренде лета-2024 – белом маникюре. Кому-то он может казаться слишком простым, но в этом изюминка, ведь он не бросается в глаза и подходит к любому образу и любому событию в жизни: хоть это рабочие будни в офисе, хоть отпуск на берегу моря.

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Разбавить классический белый можно разными мелкими деталями другого цвета, дополнительным дизайном, например хромированием или блестками, или выбором более теплых или более холодных оттенков. Brydie поделился несколькими идеями, среди которых точно можно найти своего фаворита.

Классика

Самый простой, но всегда элегантный выбор – полностью белые ногти. Они безупречны как с офисным костюмом, так и с летним платьем.

Классика 2.0 – френч

Еще один вариант белого маникюра, который, вероятно, пользуется наибольшим спросом среди любых других дизайнов.

Пламя любви

Драйвовый и одновременно нежный маникюр с сердцем. В качестве основы нанесен белый френч более тусклого оттенка, а сверху на нем – сердце, которое визуально простирается до края ногтя. Именно оно имитирует пламя.

Двойной край

Это максимально невесомый френч. Достаточно лишь нарисовать две дуги, напоминающие французский маникюр.

Винтажные цветы

Над рисунком цветов нужно будет немного попотеть, но результат будет того стоить. Если возможности рисовать нет – кисточку можно заменить наклейками.

Объемный бант

Любительницам 3D-дизайнов подобные ногти должны понравиться. Они минималистичные, но благодаря серебряным объемным бантикам привлекают внимание.

Блестки

Глитерный перламутровый лак забирает на себя много солнечного света, из-за чего ногти могут конкурировать с украшениями по званию того, что больше всего бросается в глаза.

Полупрозрачный белый

Этот маникюр – как ногти, которые опустили в сахарную глазурь. Они очень элегантны.

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