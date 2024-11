Самый милый маникюрный тренд: какой дизайн ногтей сделать в декабре. Фото

Осенью 2024 года появился новый милый маникюрный тренд. Банты на ногтях в разных вариантах стали популярны, ведь выглядят красиво и подойдут к любым образам.

На сайте Who What Were рассказали, что мода на бантики распространилась также на бижутерию и принты на одежде. Есть множество вариантов, как красиво добавить трендовое украшение в маникюр – сделать эффектным 3D-дизайном или нарисовать едва заметную илюстрацыю – все зависит от предпочтений.

Бордовые бантики

Бордовый – популярный цвет маникюра в этом сезоне. Накрасьте ногти лаком трендового оттенка и добавьте рисунок бантика – это будет выглядеть невероятно.

3D-дизайн

Объемный бант достаточно прикрепить специальным гелем на любой ноготь, и трендовый маникюр готов. 3D-дизайны особенно актуальны в этом сезоне, поэтому можно обратить внимание и на другие варианты.

Банты нейтральных цветов

Поклонницы более простого маникюра могут выбрать иллюстрации в нейтральных оттенках. Дизайны в черном или коричневом цветах гармонично смотряться в элегантных образах.

Белый бант

Светло-розовые ногти в сочетании с рисунком белого бантика – идеальный вариант для тех, кто ищет нежные дизайны маникюра. Этот дизайн отлично подойдет для новогодних празднований.

