Сегодня произошел обмен воздушными ударами и противник, как обычно бил по жилому сектору. У нас есть жертвы. Но и у него ночью отмечалась движуха, которую так любит их царь. Пока идут первые сообщения о том, что под атакой были как минимум липецкая и московская области. Еще сложно говорить определенно о том, что стало целью дронов ВСУ, но из московской области уже пишут о том, что дронов было много и были они какие-то необычно большие. В общем, дорогие москвичи еще не имеют устойчивого опыта, в этом плане, и скорее всего им просто не с чем сравнивать габариты летательных аппаратов, но судя по их комментариям, впечатлений у них – хоть отбавляй.

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Что там было поражено – неизвестно, но наблюдатели утверждают, что дронов было много и часть из них взрывалась на расстоянии, с которого взрывы были слышны, а часть – явно полетела куда-то дальше. Публику же интересует не так то, куда они полетели, а как они полетели. Ведь они были уверены, что находятся внутри самого плотного купола ПВО/ПРО в мире и эта уверенность подпитывалась тем, что к ним действительно, очень долго, ничего не летело. Отсюда возникла уверенность в том, что "небо на замке" и потому – можно спать спокойно. Теперь же эта иллюзия разбилась в дребезги просто об один факт. Дроны летят, а работы ПВО не видно вовсе.

На некоторых видео, где кроме ночного неба и каких-то огней населенного пункта, больше ничего не видно, а только слышен звук моторов дронов, операторы явно ждали яркого и красочного шоу перехвата дронов их собственными ПВО, но так ничего и не дождались. А по их пабликам, как по канализационным трубам, уже понеслась мысль о том, что возможно ПВО сняли и перебросили на НПЗ или куда-то еще и они остались беззащитными.

Чем это чревато они знают, поскольку по телеку они регулярно и с удовольствием, наблюдают кадры прилетов дронов по Харькову, Одессе, Днепру, Кривому Рогу и другим украинским городам и понимают, что если их военные сняли зенитные средства с их направления, то прилететь может в их дом или даже квартиру, где находится их собственная тушка. А ведь они явно хотели не такой войны. И вообще, их-то за что?

Все ведь было так хорошо и они наслаждались видами войны в Украине, которые можно было выключить в любой момент просто нажав кнопку на пульте управления телевизором. А теперь все происходит за их собственным окном, и какую кнопку ни жми – ничего не изменится. Ведь есть же Панцирь, который сбивает буквально все, другие комплексы ПВО с пафосными названиями, но вот же они летят и по ним – никто не стреляет.

Но такие рассуждения могут возникать исключительно по неопытности. Если бы они плотно пообщались с жителями того же Белгорода, то узнали бы много интересного о том, как работает их собственная система ПВО. Особенно красочные картинки они могли бы услышать о работе того самого Панциря, чьи ракеты лупят по собственным домам так, что только успевай их выковыривать из стен и вставлять стекла. Плюс к тому, от тех же белгородовцев они могли бы узнать о том, что пусковые установки, от комплексов ПВО, используются не по назначению, поскольку их ракетами обстреливают те же Харьков или Запорожье.

Но в любом случае, долгое время они ощущали себя уверенно, поскольку жили в самом защищенном месте на планете, а теперь – все. Реальность рухнула на них с черного неба и раздавила их иллюзии так, как несколько лет назад, бульдозеры давили турецкие помидоры и европейские сыры. Но тогда хоть не было так страшно. В общем, тревожность пришла в регион, который такого не ожидал совершенно и это не может не радовать.

Ну а из Липецкой области сообщают о том, что туда тоже прилетела стая огненных птиц, но в отличие от москвичей, "липетцы" уже научены опытом и уж точно- не имеют никаких иллюзий, по поводу работы их ПВО. Поэтому там рассматривают подобные события, с практической точки зрения. Так, местное население насчитало не менее 20 мощных взрывов, природа которых пока неизвестна. Мнение публики разделились и одни пишут о том, что скорее всего это была атака на местный металлургический комбинат, а другие, что взрывы были скорее со стороны военного аэродрома.

Опять же, на момент написания текста, не было каких-то конкретных сообщений о результатах атаки, но можно не сомневаться в том, что если после прилета не пошла вторичная детонация боеприпасов или же боевых частей к ним и не возник пожар склада ГСМ или чего-то подобного, противник максимально перекроет каналы информации, по котором хоть примерно можно будет сориентироваться о масштабах ущерба, который удалось нанести противнику.

Вчера мы обратились к теме разгрома авиабазы "Энгельс-2" именно по той причине, что спустя две недели ситуация так и осталась в режиме предположений и допущений, хотя скорее всего, это был образцово-показательный удар, достойный занесения этой операции в учебники по военному искусству. Иногда, некоторые детали всплывают неожиданно и чаще – из вражеских источников. И очень редко, подробные описания события, дают уже наши специалисты, на основании приоткрытых данных, которые ВСУ сочла возможным предоставить для изучения.

В большинстве же случаев, такая информация приходит от противника и полученные данные могут пролить свет как на вполне конкретное, но уже порядком забытое происшествие, так и на нечто подобное, о чем данных почти нет. Так случилось и в этот раз. Буквально только что, один из вражеских ТГ-каналов, который спустя время, дает некоторые подробности их потерь, предоставил некоторые данные об операции ВСУ, проведенной еще 24 марта и не вызвало какого-то особого интереса у наших СМИ, которые были заняты "более другими" вопросами.

А ведь речь шла о том, что одним ударом ужалось вывести из строя сразу 4 вертолета противника, причем в сообщении было сказано о том, что этими вертолетами оказались: 2 Ка-52 и 2 Ми-8. Из этого следовало, что под удар попали два штурмовых вертолета и два транспортных. И вот выясняется, что и "Мишки" тоже были в штурмовом исполнении, увешанные кассетами с неуправляемыми ракетами и пулеметами. А понятно это стало потому, что только сейчас в сеть утекло видео, на котором его автор, осматривает вертолеты сразу после удара. Настоятельно рекомендую посмотреть его.

Противник утверждает, что удар был нанесен ракетами РСЗО "Хаймарс" М30А2 которые имеют десятки тысяч вольфрамовых, поражающих элементов и соответственно – превращают в решето боевую технику противника, не имеющую элементов бронирования. На видео прекрасно видно, как выглядит авиатехника противника после того, как по ней бьет волна таких вольфрамовых шариков. Вроде бы вертушки и не сгорели, и выглядят – более или менее прилично, на самом деле, они прошиты буквально тысячами отверстий и их проще пустить на переплавку, чем восстанавливать. Отсюда возникает вопрос о том, что если все это сделала одна ракета с БЧ в 90 кг, чья взрывчатка просто придает ускорение поражающим элементам, то как выглядит детонация сотни крылатых ракет, на авиабазе в Энгельсе и как могут выглядеть более крупные летательные аппараты, чем вот эти вертолеты?

В общем хорошо, что хоть спустя время появляются подобные данные, по которым можно судить и о других событиях. Правда из приходится специально разыскивать, поскольку история уже залистала эти события и вытеснила их более новыми.