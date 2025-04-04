Развитие ситуации с российским вторжением в Украину продолжает занимать основное пространство в голове Путина. Приход к власти администрации Трампа и последующая видимая временная хаотичность в этой связи создали для Москвы окно возможностей для прекращения войны на каких-то приемлемых условиях. Но в Кремле отлично понимают: пространство для маневра ограничено во времени. Строго говоря здесь нет права на промедление, иначе впереди Россию будет ждать продолжение конфронтации с Западом, возможно даже при еще более усердном участии США, если Трамп разочаруется.

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Следует отметить, что путинский переговорщик Дмитриев продуцирует весьма обнадеживающие тезисы по части прекращения огня, облекая это в формулировку "стороны достигли значимого прогресса". Он декларирует реанимацию диалога Вашингтон-Москва и даже приводит пример обсуждения вопроса возобновления прямого авиасообщения, как шаг к нормализации.

Ясное дело Дмитриеву по должности положено создавать примирительный контент, подсоблять в сглаживании острых углов между конфликтующими сторонами. Из-за своей природной внутренней деструктивности, хронической паранойи, мышлению в стиле холодной войны Путин все больше и больше раздражает импульсивного Трампа, склонного к радикальным шагам. В Белом доме уже дали понять: складывается устойчивое ощущение искуственного затягивания российской стороной переговорного процесса, постоянные игры в кошки-мышки, попытки расколоть переговорный процесс с целью получить выгоду в мутной воде. Все для выколачивания себе более выгодных условий.

Трамп раздражен и недоволен, если не сказать взбешен поведением агрессора, и хочет поставить его на место. Во-первых, пресечены попытки Кремля представить украинские власти нелегитимными. Басни и небылицы на эту тему уже осточертели всем на свете, особенно на фоне того, как Лавров намедни принимал у себя представителей трех пророссийских хунт из Африки. Как говорится: или крестик снимите, или…

Во-вторых, американская сторона хочет простимулировать договороспособность россиян санкционными методами. Если детально посмотреть на жесткость подхода Вашингтона к мировой тарифной войне, то угроза Трампа ввести новые санкции против российской нефтянки и разгромить путинский теневой флот вполне серьезные основания для Москвы стать смирной по части войны против Украина и закатать губу. Территориальные амбиции Путина – его кащеева смерть. Из-за неуклюжих кровавых попыток прирасти территориями он пустил под нож российскую экономику, которая в любой момент может рухнуть под бременем бессмысленных военных трат.

В-третьих, одна из задач войны по Путину – суверенизация России, усиление её субъектности не выполнена, и страна все больше испытывает на себе манипулятивное давление Китая. Тамошние экспансионисты с большим аппетитом взирают на размывание РФ, Как политического образования, её внутреннюю рыхлость, безыдейность. Наивно полагать, что Пекин и а 100% поглощен проблемой Тайваня. Для них важен вопрос участия в дележе российских ресурсов и выход к Арктике за счет территориальных приобретений в безлюдной Сибири. И Путин тут как никто другой сделал им колоссальный подарок – и без того демографически тощая Россия стала дистрофиком, растратив ценный людской ресурс на бессмысленную войну в Европе.Аналитики Кремля осознают: людей для обороны гигантской территории совершенно не хватает, также как и средств для минимального экономического освоения временно захваченных территорий Украины. Никакой стратегической ценности в Донбассе или Приазовье для Москвы нет, ведь главная угроза идет не от слабеющей в категориях путинских идеологов Европы, или США, играющих сепаратную партию, а как раз в азиатизации России.

Путин как бы бросил страну в топку китайского прогресса, поставил на рельсы самоуничтожения для улучшения стратегического положения китайцев, которые наслаждаются от кровопролития в Европе. Про этом близорукий Путин поставил себя в позицию нежелания установления подлинного мира, он колеблется между войной и невойной, т.е. паузе для перегруппировки.