Этот маникюр много лет был антитрендом: лучшие 3D-дизайны для смелых

Существует немало модных вариантов маникюра, актуальных в этом сезоне: от нейл-арта до однотонного покрытия трендовыми оттенками, таких как шоколадный или бургунди. Однако, неожиданно в тренды ворвались и 3D-дизайны, многие годы являвшиеся антитрендами.

На сайте Who what were рассказали, что тренд на объемные рисунки на ногтях снова вернулся. Стильное оформление является отличным вариантом для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое и креативное. Красивый выпуклый маникюр добавит изюминку любому образу и подчеркнет индивидуальность.

В Instagram на страницах профессиональных мастеров маникюра можно увидеть множество идей для рисунков: клиенты выбирают фигурки разных фруктов, животных, насекомых. Тренд понравился многим, поэтому в социальных сетях этот дизайн встречается везде.

Сердце

С помощью красных стразов можно создать маленькое сердце на одном или нескольких ногтях. Идеальный вариант для тех, кто любит милые дизайны.

Бант

Приближаются зимние праздники, поэтому хочется сделать более праздничный маникюр. Красный бант на ногтях уместно дополнит образ для корпоративов или семейного застолья.

Жемчуг

Жемчуг всегда выглядит элегантно. Можно сделать подходящий дизайн с имитацией ожерелья и нанести лак любимого цвета. В результате получим потрясающий маникюр.

Выпуклые линии

Прекрасный вариант для тех, кто любит минимализм. Текстурные неровные линии смотрятся неброско и, одновременно, стильно.

Капельки

Простенький дизайн, который добавит изюминку любому образу и будет привлекать внимание. Достаточно нанести на каждый ноготь по одной капле лака любого цвета и трендовый маникюр готов.

Сияние

Если хочется чего-нибудь яркого и блестящего, достаточно наклеить 3D-украшения на ногти. Это могут быть специальные разноцветные камешки или стразы для дизайна, которые мерцают на солнце.

Цветы

С помощью специального геля можно легко создать любой понравившийся цветок. Такой дизайн смотрится мило и стильно.

