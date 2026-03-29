Меняет все: известная визажистка назвала самую большую ошибку в макияже

Даже те, кто хорошо ориентируется в мире косметики, часто недооценивают один базовый этап, от которого зависит весь результат макияжа. Знаменитая визажистка Шарлотта Тилбери, которая работала с Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман и Амаль Клуни, считает, что самая распространенная ошибка вообще не связана с техникой нанесения тона или теней.

По ее словам, проблема начинается еще до кистей. Речь идет о подготовке кожи, которую многие пропускают или делают в спешке. Именно этот шаг, по мнению Тилбери, часто определяет, будет ли макияж выглядеть свежим и ровным или быстро подчеркнет недостатки.

Шарлотта Тилбери, которую часто называют одной из главных поклонниц сияющего макияжа, известна любовью к эффекту загорелой кожи, выразительным глазам и чувственным губам. Но, как оказалось, ее главный совет касается не декоративной косметики, а именно ухода перед макияжем.

По словам визажистки, одна из самых больших ошибок – не готовить кожу к нанесению косметики. Она подчеркнула: "Подготовка кожи – ключ к макияжу".

Если лицо недостаточно увлажнено, тональное средство может собираться в складках, неровно ложиться, тускнеть или быстро терять опрятный вид.

Именно поэтому перед макияжем Тилбери советует сосредотачиваться не на тональном креме, а на состоянии кожи. Речь идет о базовой, но важной последовательности: мягкое очищение, деликатное отшелушивание, хорошее увлажнение, а при необходимости – еще и праймер с увлажняющим эффектом.

Такой подход помогает сделать поверхность кожи более ровной, а сам макияж – более стойким и визуально аккуратным.

Смысл этого этапа прост: если кожа сухая, обезвоженная или имеет неровный рельеф, даже дорогой тон не даст хорошего результата. Зато хорошо подготовленная кожа позволяет средствам лучше распределяться, не подчеркивать текстуру и дольше сохранять свежий вид. Особенно заметной эта разница становится с возрастом, когда кожа чаще нуждается в дополнительном увлажнении и более мягком подходе.

