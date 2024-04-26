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Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
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Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Забудьте о нюде и темных ногтях, ведь в тренды врывается новый цвет – зеленый. Вернее оттенки матча и зеленой мяты.

В отличие от мрачных и таинственных лесно-зеленых ногтей, доминировавших зимой, этот цвет яркий и живой, пишет Women. Он выглядит гораздо веселее и его легче носить – особенно тем, кто не любит черный, когда дело касается маникюра.

3D дизайн

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Трехмерные аксессуары для ногтей сейчас в тренде, так почему бы не добавить немного шика к мятным или матча оттенкам? Есть бесчисленное количество интересных дизайнов, которые вы можете попробовать. Что-то вроде цветов идеально подойдет или вы можете добавить немного блеска с помощью металлических или мерцающих деталей.

Нейл-арт

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Ногти зеленых оттенков идеально подходят для экспериментов, потому что этот цвет более интересен, чем классический нюд, но все равно достаточно шикарный, чтобы вместить любой нейл-арт. Маргаритки идеально подойдут для весны.

Зеленый мрамор

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Если вы ищете изящный дизайн, тогда вы можете добавить немного мрамора к своему образу. Этот рисунок будет выглядеть шикарно и станет отличным способом придать немного индивидуальности.

Мат и глянец

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Еще один способ приобщиться к тренду – это смешать немного матового и глянцевого покрытия. Как вы это сделаете – решать вам, но один из самых простых способов – нанести матовый лак на весь ноготь, а затем добавить сверху глянец мятного или прозрачного лака.

Френч

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Все, кто не хочет отказываться от французского маникюра, это дизайн для вас. Вместо того чтобы ногти не были полностью окрашены в цвет, нанесите оттенок матча или мяты только на кончики. Это также отличный способ объединить пару трендов в один, поскольку пастельный френч сейчас в моде.

Сочетание оттенков

Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Смешивание зеленого цвета с другим оттенком, например нейтральным розовым, и создание эффекта градиента сделает мани более сдержанным.

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