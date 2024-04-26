Матча и мятные ногти – новый маникюрный тренд. 6 идей для вдохновения, которые пахнут весной

Забудьте о нюде и темных ногтях, ведь в тренды врывается новый цвет – зеленый. Вернее оттенки матча и зеленой мяты.

В отличие от мрачных и таинственных лесно-зеленых ногтей, доминировавших зимой, этот цвет яркий и живой, пишет Women. Он выглядит гораздо веселее и его легче носить – особенно тем, кто не любит черный, когда дело касается маникюра.

3D дизайн

Трехмерные аксессуары для ногтей сейчас в тренде, так почему бы не добавить немного шика к мятным или матча оттенкам? Есть бесчисленное количество интересных дизайнов, которые вы можете попробовать. Что-то вроде цветов идеально подойдет или вы можете добавить немного блеска с помощью металлических или мерцающих деталей.

Нейл-арт

Ногти зеленых оттенков идеально подходят для экспериментов, потому что этот цвет более интересен, чем классический нюд, но все равно достаточно шикарный, чтобы вместить любой нейл-арт. Маргаритки идеально подойдут для весны.

Зеленый мрамор

Если вы ищете изящный дизайн, тогда вы можете добавить немного мрамора к своему образу. Этот рисунок будет выглядеть шикарно и станет отличным способом придать немного индивидуальности.

Мат и глянец

Еще один способ приобщиться к тренду – это смешать немного матового и глянцевого покрытия. Как вы это сделаете – решать вам, но один из самых простых способов – нанести матовый лак на весь ноготь, а затем добавить сверху глянец мятного или прозрачного лака.

Френч

Все, кто не хочет отказываться от французского маникюра, это дизайн для вас. Вместо того чтобы ногти не были полностью окрашены в цвет, нанесите оттенок матча или мяты только на кончики. Это также отличный способ объединить пару трендов в один, поскольку пастельный френч сейчас в моде.

Сочетание оттенков

Смешивание зеленого цвета с другим оттенком, например нейтральным розовым, и создание эффекта градиента сделает мани более сдержанным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 цветов педикюра, которые вы захотите носить круглый год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!