Маша Ефросинина вышла в люди в супермодной куртке весны 2024

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вышла в люди в стильной куртке, ставшей модным хитом сезона. Артистка позировала в коричневом бомбере, который соединила с белыми брюками и массивными очками.

Звезда прогулялась по Киеву, позировав для фотографа в неформальном наряде, который был удобным, но элегантным. Как пишет The Gloss, замшевая верхняя одежда – именно то, что нужно весной 2024 года.

Ефросинина показала широкую куртку с объемными рукавами. Ведущая соединила верх шоколадного оттенка с белым низом, а дополнила образ коричневыми массивными очками.

Замшевые куртки этой весной – это отличный аналог кожаным изделиям и классическим пальто, которые за последние годы многим модницам надоели.

Еще один тренд 2024 года – бомберы. Этот тип укороченной куртки на молнии имеет свободный крой, но плотно прилегает к предплечью, что делает его идеальным для спортивных занятий.

Бомберы можно одеть с джинсами и футболкой для повседневного образа, или с платьем и каблуками для более нарядного вида. Образы, частью которых становится этот элемент, выглядят одновременно непринужденно и стильно.

Варианты из кожи или замши могут стать отличным дополнением к брутальному или классическому стилю, а другие – впишутся в повседневный и спортивный.

Бомберы часто имеют глубокие карманы, что делает их практичными для хранения таких вещей, как телефон, кошелек или ключи. К тому же эти куртки прекрасно защищают от пронизывающего ветра и влаги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие типы солнцезащитных очков будут в тренде в 2024 году. Глаза нужно беречь от вредного ультрафиолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!