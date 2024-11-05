Маникюр Селены Гомес в 'космическом' дизайне назвали идеальным для праздничного сезона

Селена Гомес, американская певица и актриса, посетила красную дорожку и поразила поклонников эффектным видом. Ее сдержанный, но изысканный, образ прекрасно завершил маникюр в "космическом" дизайне, который не остался без внимания.

Видео дня

В скором времени начинается праздничный сезон, а это значит, что нужно выбирать не только платья, но и дизайны маникюра. На сайте Glamour рассказали, что серебристое, мерцающее покрытие на ногтях будет идеально подходить к любым праздничным или вечерним образам.

На красную дорожку в Музее киноакадемии Селена Гомес одела потрясающее платье темно-синего цвета. Из-под глубокого выреза виднелся черный кожаный топ, придавший "перчинку" образу. Из украшений певица выбрала кольца от бренда Tiffany & Co, массивные серьги и браслет необычной формы.

Поклонникам особенно понравился маникюр звезды. Полупрозрачный лак с серебристыми, мерцающими блестками, из-под которого были видны натуральные ногти, прекрасно завершил образ.

Такие знаменитости, как Хейли Бибер и Хайди Клум, также отказались от плотного покрытия, выбирая полупрозрачный маникюр. Естественный дизайн выглядят стильно и ухоженно.

Ранее OBOZ.UA писал о четырех цветах маникюра, которые выглядят дешево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!